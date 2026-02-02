North American Niobium Corp. ernennt Dr. Maximilian Dröllner zum Technical Advisor

Vancouver, British Columbia – 2. Februar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („North American Niobium“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Dr. Maximilian Dröllner zum Technical Advisor des Unternehmens bekannt zu geben. Dr. Dröllner bringt wertvolle Erfahrung ein, nachdem er bei WA1 Resources während einer Phase äußerst erfolgreicher Nb-REE-Entdeckungen und Projektweiterentwicklungen in Zentralaustralien tätig war, die auf dem Markt große Aufmerksamkeit erregten.

Dr. Dröllner ist ein Geologe mit Schwerpunkt auf Isotopengeochemie und Geochronologie. Er erwarb seine BSc- und MSc-Diplome in Geologie an der Universität Münster sowie sein PhD-Diplom in Applied Geology an der Curtin University. Nach seiner Promotion arbeitete er an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Industrie an nachfrageorientierten Forschungsprogrammen der Curtin University, die sich mit den Herausforderungen der Mineralexploration befassten. Seine Arbeit integriert moderne und neue Analysetechniken, um geologische Unsicherheiten zu reduzieren und strategische Entscheidungen hinsichtlich einer Reihe von Mineralsystemen zu unterstützen, einschließlich Nb-REE-Zielen in Zentralaustralien. Dr. Dröllner ist zurzeit Dozent an der Universität Göttingen und Adjunct Research Fellow an der Curtin University.

In seiner Funktion als Technical Advisor wird Dr. Dröllner Interpretations- und Beratungsdienstleistungen für das technische Team des Unternehmens erbringen und dabei die Explorationsstrategie, die analytischen Arbeitsabläufe und die Entwicklung solider geologischer Modelle unterstützen, um die Niob-Initiativen des Unternehmens voranzutreiben.

„Wir freuen uns, Dr. Dröllner als Technical Advisor willkommen zu heißen“, sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. „Angesichts seiner fundierten Expertise in Isotopengeochemie und Geochronologie und seiner Karriere, die von der nachfrageorientierten Mineralexplorationsforschung an der Curtin University bis hin zu seiner aktuellen Tätigkeit als Dozent an der Universität Göttingen reicht, bringt Max eine seltene Kombination aus akademischer Exzellenz und praktischem Branchen-Knowhow ein. Seine Arbeit, bei der er moderne Analysetechniken einsetzt, um geologische Unsicherheiten zu reduzieren und strategische Entscheidungen in Bezug auf kritische Mineralsysteme, einschließlich Nb-REE-Zielen, zu unterstützen, wird für unser Team von unschätzbarem Wert sein.“