JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das überraschend gute vierte Quartal 2025 sei geprägt gewesen von niedrigeren Kosten, schrieb Georgina Johanan am Sonntag. Im ersten Quartal 2026 rechnet sie mit einem prozentual zweistelligen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 16:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 16,95EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 123

Kursziel alt: 123

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

