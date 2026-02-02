BARCLAYS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 6,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnziele lägen leicht über dem Konsens, schrieb Paola Sabbione am Montag mit Blick auf den Business-Plan der Italiener. In den kommenden vier Jahren winke eine Ausschüttung in Höhe etwa der Hälfte der Marktkapitalisierung. Sabbione sieht die Langfriststory der Intesa-Aktie gestärkt. /ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 5,991EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,60

Kursziel alt: 6,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

