BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain rechnet mit soliden Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Eine positive Überraschung habe es im Schlussquartal allerdings wohl nicht gegeben, schrieb er am Donnerstag./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 59,35EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



