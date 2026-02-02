JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liege etwa ein Viertel über dem europäischen Branchenschnitt - ohne dass dies durch entsprechendes Wachstum gerechtfertigt werde, schrieb Michael Leuchten am Sonntag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 381,7EUR auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
