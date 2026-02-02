    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Start-up aus Bayern soll Logistik bei Hadsch übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ecoro aus Bayern wird Logistik-Dienstleister für Hadsch.
    • Elektro-Transporter befördern Lebensmittel und Müll.
    • Muslimische Ingenieure leiten Team vor Ort in Mekka.
    Start-up aus Bayern soll Logistik bei Hadsch übernehmen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MEKKA/GARCHING (dpa-AFX) - Ein kleines Unternehmen aus Bayern soll Logistik-Dienstleister werden für die größte jährliche Versammlung von Muslimen weltweit: Die Firma Ecoro aus Garching bei München will mit voll automatisierten Elektro-Transportern Lebensmittel und Müll während der jährlichen Pilgerfahrt Hadsch im saudi-arabischen Mekka befördern.

    Hitze um die 50 Grad

    Die Herausforderungen sind gewaltig, darunter Menschenmassen und sengende Hitze bis zu 50 Grad Celsius. Vergangenes Jahr nahmen rund 1,6 Millionen Pilgerinnen und Pilger am Hadsch teil. Die religiösen Rituale dauern meist fünf bis sechs Tage.

    Philipp Scheler, im siebenköpfigen Team von Ecoro zuständig für Marketing und Vertrieb, wirkt selbst ein wenig überwältigt. Gerade erst hat er eine Absichtserklärung für den Großauftrag unterschrieben, am Rande einer Saudi-Arabien-Reise mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Das ist ein Riesenprojekt, eines der komplexesten, die man so findet auf der Welt", sagt der 35-Jährige. Er sei gleichzeitig "demütig und super euphorisch".

    Elektro-Transporter statt Gabelstaplern

    Scheler hat Ecoro 2022 mitgegründet. Die Elektrofahrzeuge seiner Firma übernehmen das, was vor ihnen oft Gabelstapler geleistet haben: Sie transportieren Güter fahrerlos hin und her, folgen dabei virtuellen Fahrspuren, be- und entladen sich selbst. Einsatzfelder sind Firmengelände, in Japan werde gerade der Frachttransport auf einem Flughafen getestet, sagt Scheler. Aktuell stemme ein Fahrzeug 2,4 Tonnen, vier Paletten passten auf die Lieferfläche - aber das solle mehr werden.

    Ecoro bietet die Autos inklusive der Logistik-Software an. Die Elektro-Transporter sollen dazu beitragen, dass im Sinne der saudischen Modernisierungs-Strategie Vision 2030 der Hadsch umweltfreundlicher wird.

    Ursprünglich wollte Ecoro beim Mega-Projekt Neom, einer Planstadt in der saudi-arabischen Wüste, mitarbeiten, doch das verlief im sprichwörtlichen Sande, berichtet Scheler. Über eine Tochtergesellschaft in Saudi-Arabien und einen lokalen Investor seien Verbindungen in Ministerien zustande gekommen - und am Ende der Auftrag für den Hadsch. Auch die Unterstützung aus dem Bundeswirtschaftsministerium lobt Scheler als hilfreich.

    Vor Ort sollen muslimische Ingenieure arbeiten

    War es für seine saudischen Geschäftspartner relevant, dass Scheler nicht Muslim ist? "Das war ein großes Thema", sagt er selbst. Nicht-Muslime haben in der für Muslime heiligen Stadt Mekka keinen Zutritt. Mit den lokalen Behörden wurde vereinbart, dass das Team vor Ort von muslimischen Ingenieuren geführt wird.

    Derzeit läuft noch eine Machbarkeitsstudie. Zunächst will Ecoro die Bedingungen vor Ort mit einem Auto testen, Fahrspuren erproben und die Auswirkungen der extremen Hitze. Im kommenden Jahr sind Probeläufe mit mehreren Fahrzeugen geplant. 2028 dann sollen 50 bis 100 Elektro-Transporter der bayerischen Firma erstmals die Versorgung Hunderttausender Pilgerinnen und Pilger erleichtern.

    Der Hadsch zählt zu den fünf Grundpflichten im Islam. Jeder gläubige Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, sollte einmal im Leben nach Mekka pilgern./hrz/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Start-up aus Bayern soll Logistik bei Hadsch übernehmen Ein kleines Unternehmen aus Bayern soll Logistik-Dienstleister werden für die größte jährliche Versammlung von Muslimen weltweit: Die Firma Ecoro aus Garching bei München will mit voll automatisierten Elektro-Transportern Lebensmittel und Müll …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     