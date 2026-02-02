RBC stuft Tesla auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Anlegerfragen nach dem Quartalsbericht ein. Besonders im Fokus stünden die Ambitionen im Bereich Humanoide Roboter./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 357,6EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte