RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Anlegerfragen nach dem Quartalsbericht ein. Besonders im Fokus stünden die Ambitionen im Bereich Humanoide Roboter./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 357,6EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



