BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Beim Spezialisten für Workforce Management sei eine Umsatzbeschleunigung im Gange, schrieb Gustav Froberg am Freitagabend nach Eckdaten. Er hob insbesondere Kundengewinne außerhalb der DACH-Region positiv hervor./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 99,40EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.