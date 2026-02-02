DZ BANK stuft Fresenius SE auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius mit einem fairen Aktienwert von 57 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten erwartet den Ausblick der Bad Homburger auf 2026 ohne größere Überraschungen, wie er am Montag vor dem Bericht zum vierten Quartal 2025 schrieb. "Die Entschuldung wirkt sich weiter positiv aus, aber das Tempo verlangsamt sich."/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 47,91EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
