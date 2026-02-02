UBS stuft Airbus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass der Flugzeugbauer mit seiner A220-Linie aktuell profitable ist. Dies schrieb er am Freitag, anlässlich von Berichten über den Vorverkauf für ein neues Modell A220-500. Zudem erwarteten die Anleger wohl eine Erklärung, warum die zuletzt problembehafteten GTF-Triebwerke auch hier die richtige Wahl sein sollen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 193,6EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

