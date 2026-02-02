    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    UBS stuft Airbus auf 'Buy'

    Foto: Siarhei - 356130783
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass der Flugzeugbauer mit seiner A220-Linie aktuell profitable ist. Dies schrieb er am Freitag, anlässlich von Berichten über den Vorverkauf für ein neues Modell A220-500. Zudem erwarteten die Anleger wohl eine Erklärung, warum die zuletzt problembehafteten GTF-Triebwerke auch hier die richtige Wahl sein sollen./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:49 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 193,6EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Ian Douglas-Pennant
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 240
    Kursziel alt: 240
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
