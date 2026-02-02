UBS stuft Nordea auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 191 auf 189 Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordische Großbank biete eine attraktive Kombination aus Wachstum und Profitabilität, schrieb Johan Ekblom am Freitagabend weitgehend erwartungsgemäßen Geschäftszahlen./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 16,63EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Johan Ekblom
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
