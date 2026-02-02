DZ BANK stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Roche von 324 auf 395 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Pharma-Sparte hat den großen, nahezu parallelen Patentablauf von gleich drei umsatzstarken Krebsantikörpern souverän weggesteckt, während die Diagnostik-Sparte weiterhin unter dem chinesischen (Zwangs-)Rabattprogramm leidet, schrieb Elmar Kraus am Montag in seinem Resümee der Geschäftszahlen. "Für die Pipeline steht 2026 eine Vielzahl wichtiger Meilensteine an."/rob/ag/ajx
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 381,7EUR auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.
