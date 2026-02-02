DZ BANK stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Roche von 324 auf 395 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Pharma-Sparte hat den großen, nahezu parallelen Patentablauf von gleich drei umsatzstarken Krebsantikörpern souverän weggesteckt, während die Diagnostik-Sparte weiterhin unter dem chinesischen (Zwangs-)Rabattprogramm leidet, schrieb Elmar Kraus am Montag in seinem Resümee der Geschäftszahlen. "Für die Pipeline steht 2026 eine Vielzahl wichtiger Meilensteine an."/rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 381,7EUR auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 402,31 CHF , was eine Steigerung von +14,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer