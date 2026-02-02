RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Die Italiener setzten auf Kontinuität, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag anlässlich der Quartalszahlen und der Strategie bis 2029./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 5,991EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Pablo de la Torre Cuevas
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
