RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Die Italiener setzten auf Kontinuität, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag anlässlich der Quartalszahlen und der Strategie bis 2029./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 5,991EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Pablo de la Torre Cuevas

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

