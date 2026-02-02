WARBURG RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 157 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management habe mit den Ergebnissen für 2025 die Erwartungen übertroffen, schrieb Felix Ellmann am Montag in seinem Resümee./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 99,40EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Felix Ellmann

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 157

Kursziel alt: 157

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

