WARBURG RESEARCH stuft COMMERZBANK AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank von 30,70 auf 34,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank robuster Entwicklung im vierten Quartal seien die Jahresziele wohl in Reichweite, schrieb Andreas Pläsier am Montag in seinem Ausblick auf die Bilanz./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 35,25EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



