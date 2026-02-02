Marktführer erhöht Kaffeepreise: Heftiger Preisanstieg kommt!

Tchibo hat angekündigt, seine Preise ab dem 16. Februar zu erhöhen. So werden 500 gramm "Feine Milde" von da an 9,99 Euro kosten, was einer Preissteigerung von circa 11 Prozent entspricht. Zur Begründung hieß es, die Verkaufspreise für Kaffee seien im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Man habe die eigenen Preise mehr als zwölf Monate hinweg stabil halten können, müsse nun aber die Preise erhöhen, sagte ein Unternehmenssprecher von Tchibo.

"Wir haben lange gezögert, aber nun müssen auch wir reagieren." Tchibo ist nach eigenen Angaben in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn Marktführer für Röstkaffee mit einem Gesamtumsatz von 3,36 Milliarden Euro. Die Preiserhöhung könnte damit Signalwirkung für die Kaffeepreise im Einzelhandel haben.