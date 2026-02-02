    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Neuer Preis mit Signalwirkung?

    Marktführer erhöht Kaffeepreise: Heftiger Preisanstieg kommt!

    Tchibo erhöht ab Mitte Februar seine Preise. Die Zahlen zu Bohnenkaffee, Importen und Röstkaffee deuten: Das könnte erst der Anfang sein.

    Neuer Preis mit Signalwirkung? - Marktführer erhöht Kaffeepreise: Heftiger Preisanstieg kommt!
    Foto: OpenAI

    Tchibo hat angekündigt, seine Preise ab dem 16. Februar zu erhöhen. So werden 500 gramm "Feine Milde" von da an 9,99 Euro kosten, was einer Preissteigerung von circa 11 Prozent entspricht. Zur Begründung hieß es, die Verkaufspreise für Kaffee seien im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Man habe die eigenen Preise mehr als zwölf Monate hinweg stabil halten können, müsse nun aber die Preise erhöhen, sagte ein Unternehmenssprecher von Tchibo.

    "Wir haben lange gezögert, aber nun müssen auch wir reagieren." Tchibo ist nach eigenen Angaben in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn Marktführer für Röstkaffee mit einem Gesamtumsatz von 3,36 Milliarden Euro. Die Preiserhöhung könnte damit Signalwirkung für die Kaffeepreise im Einzelhandel haben. 

    Im April 2025 ist nach Informationen des statistischen Bundesamtes er Kaffeepreis in Deutschland im Vergleich zu 2024 dum 12,2 Prozent, im Vergleich zu 2021 sogar um mehr als 31 Prozent gestiegen. Importpreise für nicht geröstete Kaffeebohnen sind 2024 zu 2025 um 53,1 Prozent, Erzeugerpreise für gerösteten Kaffee um 43,3 Prozent gestiegen. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Neuer Preis mit Signalwirkung? Marktführer erhöht Kaffeepreise: Heftiger Preisanstieg kommt!
