Eutelsat Communications Aktie schwach im Handel - 02.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Eutelsat Communications Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,64 % im Minus. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,2100€, mit einem Minus von -2,64 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications Verluste von -30,62 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +6,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +37,78 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,35 % 1 Monat +37,78 % 3 Monate -30,62 % 1 Jahr +38,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Eutelsat Communications Aktie, insbesondere nach der Rücknahme des Verkaufs von Bodenstationen durch den französischen Staat. Anleger zeigen sich optimistisch über die langfristige Bewertung, während Unsicherheiten über kurzfristige Kursrückgänge bestehen. Einige Nutzer spekulieren auf günstigere Einstiegskurse, während die geopolitische Lage Eutelsat als potenziellen Gewinner positioniert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.