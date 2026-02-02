Oracle Aktie mit starker Tagesperformance - 02.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Mit einer Performance von +6,51 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Oracle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 147,96€, mit einem Plus von +6,51 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Der heutige Anstieg bei Oracle konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -42,79 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -12,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,16 %. Im Jahr 2026 gab es für Oracle bisher ein Minus von -22,16 %.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,98 % 1 Monat -22,16 % 3 Monate -42,79 % 1 Jahr -17,60 %

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 418,16 Mrd. € wert.

Oracle setzt alles auf den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur und greift dafür tief in den Kapitalmarkt, obwohl Aktie und Finanzlage stark unter Druck stehen.

Der Kurssturz der Oracle-Aktie nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Seit dem Allzeithoch im September 2025 hat sich der Börsenwert des Technologieriesen halbiert. Und auch zum Start in die neue Handelswoche gibt der Kurs der Oracle-Aktie um weitere -5% nach. Warum fliehen Anleger in Scharen aus dem einst so erfolgreichen Tech-Titel? Gewaltige Kapitalmaßnahmen Es ist die […] The post Oracle-Aktie: Warum fliehen Anleger in Scharen? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,85 %. IBM notiert im Plus, mit +0,23 %. Microsoft verliert -0,51 % SAP notiert im Plus, mit +1,69 %.

Oracle Aktie jetzt kaufen?

