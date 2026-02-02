Robinhood Markets Registered (A) Aktie deutlicher Kursrutsch - 02.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -4,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Robinhood Markets Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,34 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Robinhood Markets Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -37,55 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,47 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Robinhood Markets Registered (A) einen Rückgang von -18,47 %.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,51 % 1 Monat -18,47 % 3 Monate -37,55 % 1 Jahr +68,43 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Es gibt 786 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,49 Mrd. € wert.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.