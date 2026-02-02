Börsen Update Europa - 02.02. - FTSE Athex 20 stark +3,37 %

Der MDAX steht bei 31.418,77 PKT und gewinnt bisher +1,00 %. Top-Werte: Delivery Hero +5,12 %, Nemetschek +4,26 %, PUMA +3,16 % Flop-Werte: TKMS -2,25 %, Redcare Pharmacy -1,52 %, HENSOLDT -1,45 %

Der DAX steht bei 24.724,59 PKT und gewinnt bisher +0,96 %. Top-Werte: Deutsche Telekom +2,81 %, Allianz +2,23 %, adidas +2,11 % Flop-Werte: Brenntag -1,27 %, Qiagen -0,91 %, Rheinmetall -0,48 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:48) bei 3.635,58 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: Nemetschek +4,26 %, Deutsche Telekom +2,81 %, Nordex +2,62 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,97 %, Evotec -2,29 %, HENSOLDT -1,45 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:56) bei 5.975,08 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: DANONE +4,47 %, Wolters Kluwer +2,97 %, Deutsche Telekom +2,81 %

Flop-Werte: ASML Holding -0,82 %, Adyen Parts Sociales -0,78 %, TotalEnergies -0,77 %

Der ATX steht bei 5.625,49 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +9,31 %, voestalpine +2,20 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,97 %

Flop-Werte: Lenzing -3,68 %, Verbund Akt.(A) -1,49 %, Erste Group Bank -0,87 %

Der SMI bewegt sich bei 13.346,94 PKT und steigt um +1,14 %.

Top-Werte: Nestle +2,80 %, CIE Financiere Richemont +2,55 %, Holcim +1,33 %

Flop-Werte: Alcon -1,37 %, Partners Group Holding -1,03 %, Kuehne + Nagel International -0,48 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.174,65 PKT und steigt um +0,74 %.

Top-Werte: DANONE +4,47 %, ArcelorMittal +4,07 %, Bouygues +2,90 %

Flop-Werte: TotalEnergies -0,77 %, STMicroelectronics -0,45 %, Dassault Systemes -0,41 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 3.048,21 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: AstraZeneca +2,68 %, Telia Company +2,05 %, Nordea Bank Abp +1,66 %

Flop-Werte: Sandvik -0,63 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,47 %, Essity Registered (B) +0,26 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.830,00 PKT und gewinnt bisher +3,37 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +3,48 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,15 %, Coca-Cola HBC +2,01 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,53 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,08 %, Public Power -0,87 %