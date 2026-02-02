Börsen Update
Börsen Update Europa - 02.02. - FTSE Athex 20 stark +3,37 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.724,59 PKT und gewinnt bisher +0,96 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +2,81 %, Allianz +2,23 %, adidas +2,11 %
Flop-Werte: Brenntag -1,27 %, Qiagen -0,91 %, Rheinmetall -0,48 %
Der MDAX steht bei 31.418,77 PKT und gewinnt bisher +1,00 %.
Top-Werte: Delivery Hero +5,12 %, Nemetschek +4,26 %, PUMA +3,16 %
Flop-Werte: TKMS -2,25 %, Redcare Pharmacy -1,52 %, HENSOLDT -1,45 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:48) bei 3.635,58 PKT und steigt um +0,60 %.
Top-Werte: Nemetschek +4,26 %, Deutsche Telekom +2,81 %, Nordex +2,62 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,97 %, Evotec -2,29 %, HENSOLDT -1,45 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:56) bei 5.975,08 PKT und steigt um +0,70 %.
Top-Werte: DANONE +4,47 %, Wolters Kluwer +2,97 %, Deutsche Telekom +2,81 %
Flop-Werte: ASML Holding -0,82 %, Adyen Parts Sociales -0,78 %, TotalEnergies -0,77 %
Der ATX steht bei 5.625,49 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +9,31 %, voestalpine +2,20 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,97 %
Flop-Werte: Lenzing -3,68 %, Verbund Akt.(A) -1,49 %, Erste Group Bank -0,87 %
Der SMI bewegt sich bei 13.346,94 PKT und steigt um +1,14 %.
Top-Werte: Nestle +2,80 %, CIE Financiere Richemont +2,55 %, Holcim +1,33 %
Flop-Werte: Alcon -1,37 %, Partners Group Holding -1,03 %, Kuehne + Nagel International -0,48 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.174,65 PKT und steigt um +0,74 %.
Top-Werte: DANONE +4,47 %, ArcelorMittal +4,07 %, Bouygues +2,90 %
Flop-Werte: TotalEnergies -0,77 %, STMicroelectronics -0,45 %, Dassault Systemes -0,41 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 3.048,21 PKT und steigt um +0,85 %.
Top-Werte: AstraZeneca +2,68 %, Telia Company +2,05 %, Nordea Bank Abp +1,66 %
Flop-Werte: Sandvik -0,63 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,47 %, Essity Registered (B) +0,26 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.830,00 PKT und gewinnt bisher +3,37 %.
Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +3,48 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,15 %, Coca-Cola HBC +2,01 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,53 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,08 %, Public Power -0,87 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.