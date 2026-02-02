Delivery Hero Aktie klettert deutlich - 02.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Sie steigt um +5,12 % auf 24,730€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Delivery Hero Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,730€, mit einem Plus von +5,12 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +5,62 % bei Delivery Hero.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -7,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Delivery Hero auf +2,92 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,00 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,38 % 1 Monat +2,92 % 3 Monate +5,62 % 1 Jahr -6,34 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,37 Mrd.EUR € wert.

Nach der Korrektur vom Hoch seit Ende September haben die Aktien von Delivery Hero am Montag wieder zur Erholung angesetzt. In der Spitze ging es um fünf Prozent hoch, nachdem die Papiere zuletzt drei Handelstage in Folge nachgegeben hatten. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,40 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross gab seinem Bewertungsmodell am Montag noch einen Feinschliff vor den Zahlen …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.