JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte klare Erholungssignale senden, gerade im Geschäft mit der öffentlichen Hand in Deutschland, schrieb Martin Comtesse am Montag vor im späteren Wochenverlauf erwarteten Eckdaten für das vierte Quartal 2025. Es sei aber ein Rekordquartal nötig, um die Jahresziele nach den historisch schwachen ersten neun Monaten 2025 noch zu erreichen./rob/ag/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 43,82EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
