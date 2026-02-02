JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte klare Erholungssignale senden, gerade im Geschäft mit der öffentlichen Hand in Deutschland, schrieb Martin Comtesse am Montag vor im späteren Wochenverlauf erwarteten Eckdaten für das vierte Quartal 2025. Es sei aber ein Rekordquartal nötig, um die Jahresziele nach den historisch schwachen ersten neun Monaten 2025 noch zu erreichen./rob/ag/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 43,82EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

