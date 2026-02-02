Ein Durchbruch vor der OP: AstraZeneca könnte die Krebstherapie neu ordnen

Die Aktie notierte in London zwischenzeitlich mit einem Plus von 1,84 bei 138,50 britischen Pfund (159,96 Euro).

AstraZeneca steht in Europa vor einem wichtigen regulatorischen Erfolg, wie das Unternehmen mitteilte. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur empfiehlt die Zulassung des Immuntherapeutikums Imfinzi für frühe Magen- und gastroösophageale Übergangstumoren. Grundlage ist eine Phase-3-Studie mit deutlichen Überlebensvorteilen.

Studie zeigt klaren Überlebensgewinn

Die Empfehlung stützt sich auf Daten der Matterhorn-Studie. Dort reduzierte das perioperative Imfinzi-Regime das Risiko für Krankheitsprogression, Rückfall oder Tod um 29 Prozent gegenüber einer alleinigen Chemotherapie. Das Sterberisiko sank um 22 Prozent. Nach 3 Jahren lebten 69 Prozent der behandelten Patienten. In der Vergleichsgruppe waren es 62 Prozent.

Die Ergebnisse zur ereignisfreien Überlebenszeit wurden auf der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für Klinische Onkologie vorgestellt und im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Die finalen Überlebensdaten präsentierten die Forscher auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie.

Neuer Standard vor und nach der Operation

Das Regime kombiniert Imfinzi mit einer etablierten Chemotherapie aus Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin und Docetaxel. Die Behandlung beginnt vor der Operation und wird danach fortgesetzt. Anschließend folgt eine Monotherapie mit Imfinzi. Sollte die Zulassung erfolgen, wäre es die erste immunbasierte perioperative Therapie in diesem Krankheitsstadium in der Europäischen Union.

Stimmen aus Forschung und Konzern

Doktor Josep Tabernero, Leiter der Abteilung für Medizinische Onkologie am Universitätsklinikum Vall d'Hebron und Hauptprüfarzt der Matterhorn-Studie, sieht einen Wendepunkt. "Diese Empfehlung bedeutet einen großen Fortschritt für Patienten in der EU mit Magenkrebs im Frühstadium und Krebs der gastroösophagealen Übergangszone, die trotz kurativer Operationen und Chemotherapie bislang mit hohen Rezidivraten und schlechten Langzeitergebnissen konfrontiert waren", sagte er. Die Therapie sei "der erste Immuntherapieansatz, der die Überlebenszeit in diesem Umfeld signifikant verlängert und dürfte nach seiner Zulassung einen neuen Behandlungsstandard setzen".

Auch AstraZeneca betont die strategische Bedeutung. "Imfinzi plus FLOT [Chemotherapie] zeigte in der Matterhorn-Studie einen dauerhaften, zunehmenden langfristigen Überlebensvorteil", sagte Susan Galbraith, Entwicklungschefin für Onkologie und Hämatologie. Man rücke dem Ziel näher, "neue Ansätze für Krebserkrankungen im Frühstadium anzubieten, bei denen die Heilungschancen am größten sind".

Markt mit Wachstumspotenzial

Magenkrebs ist weltweit die fünft häufigste krebsbedingte Todesursache. Jährlich erkranken fast eine Million Menschen. 2024 wurden in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Japan rund 43.000 Patienten in frühen Stadien medikamentös behandelt. Bis 2030 könnten es 62.000 Neuerkrankungen pro Jahr sein.

Imfinzi ist in den Vereinigten Staaten bereits für diese Indikation zugelassen. Weitere Prüfverfahren laufen in Japan und anderen Ländern.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

