Pan American Energy wählt wichtige Vertragspartner für Unterstützung von geplantem Winterbohrprogramm auf Projekt Tharsis in Northwest Territories aus

2. Februar 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FRA: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die primären Vertragspartner ausgewählt hat, die die Durchführung der Winterfeldarbeiten des Unternehmens unterstützen werden.

Critical Discoveries wurde mit der Bereitstellung der Bohrgeräte und des Personals für das geplante Diamantbohrprogramm beauftragt, Heli-Fix wurde mit der Bereitstellung von Starrflüglern und Helikoptern für die Mobilisierung und die Logistik vor Ort beauftragt und Discovery Mining Services wurde mit der Bereitstellung von Camp-Dienstleistungen und der Unterstützung bei der Versorgungslogistik beauftragt.

Das Projekt Tharsis umfasst den Squalus Lake Alkaline Complex („SLAC“), einen mehrphasigen alkalischen Intrusionskomplex aus dem Proterozoikum, bei dem der Schwerpunkt der Explorationsarbeiten bis dato auf der Bewertung von carbonatitbezogenen Seltenerdmetall-(„REE“)- und Niob-(„Nb“)-Explorationszielen lag. Das Projekt wurde mittels geologischer Kartierungen, hochauflösender Magnetfeldvermessungen mit unbemannten Luftfahrzeugen („UAV-Magnetik“) und Probenahmeprogrammen sowie mittels kontinuierlicher Verfeinerung des Explorationsmodells auf Projektebene weiterentwickelt. Das geplante Winterbohrprogramm soll die erste direkte Untergrunderprobung eines anhand geophysikalischer Daten interpretierten primären Intrusionszentrums ermöglichen und bewerten, ob die magnetischen Signaturen mit Carbonatitkörpern und potenziellen, damit einhergehenden REE- und Nb-Mineralisierungen in der Tiefe übereinstimmen.

„Nun, da wir unsere Vertragspartner beauftragt haben, ist das Unternehmen auf einem guten Weg, das Phase-1-Bohrprogramm auf Tharsis zu beginnen“, sagte Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Pan American Energy. „Dies ist ein aufregender Schritt nach vorne, zumal wir von den Oberflächenarbeiten zu den Bohrungen übergehen und damit beginnen, das breitere Potenzial des Projekts zu erproben.“

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.