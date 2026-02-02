    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPan American Energy AktievorwärtsNachrichten zu Pan American Energy
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pan American Energy wählt wichtige Vertragspartner für Unterstützung von geplantem Winterbohrprogramm auf Projekt Tharsis in Northwest Territories aus

    Pan American Energy wählt wichtige Vertragspartner für Unterstützung von geplantem Winterbohrprogramm auf Projekt Tharsis in Northwest Territories aus
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Felddienstleister vor Mobilisierung für Winterbohrprogramm beauftragt

     

    2. Februar 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FRA: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die primären Vertragspartner ausgewählt hat, die die Durchführung der Winterfeldarbeiten des Unternehmens unterstützen werden.

     

    Critical Discoveries wurde mit der Bereitstellung der Bohrgeräte und des Personals für das geplante Diamantbohrprogramm beauftragt, Heli-Fix wurde mit der Bereitstellung von Starrflüglern und Helikoptern für die Mobilisierung und die Logistik vor Ort beauftragt und Discovery Mining Services wurde mit der Bereitstellung von Camp-Dienstleistungen und der Unterstützung bei der Versorgungslogistik beauftragt.

     

    Das Projekt Tharsis umfasst den Squalus Lake Alkaline Complex („SLAC“), einen mehrphasigen alkalischen Intrusionskomplex aus dem Proterozoikum, bei dem der Schwerpunkt der Explorationsarbeiten bis dato auf der Bewertung von carbonatitbezogenen Seltenerdmetall-(„REE“)- und Niob-(„Nb“)-Explorationszielen lag. Das Projekt wurde mittels geologischer Kartierungen, hochauflösender Magnetfeldvermessungen mit unbemannten Luftfahrzeugen („UAV-Magnetik“) und Probenahmeprogrammen sowie mittels kontinuierlicher Verfeinerung des Explorationsmodells auf Projektebene weiterentwickelt. Das geplante Winterbohrprogramm soll die erste direkte Untergrunderprobung eines anhand geophysikalischer Daten interpretierten primären Intrusionszentrums ermöglichen und bewerten, ob die magnetischen Signaturen mit Carbonatitkörpern und potenziellen, damit einhergehenden REE- und Nb-Mineralisierungen in der Tiefe übereinstimmen.

     

    „Nun, da wir unsere Vertragspartner beauftragt haben, ist das Unternehmen auf einem guten Weg, das Phase-1-Bohrprogramm auf Tharsis zu beginnen“, sagte Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Pan American Energy. „Dies ist ein aufregender Schritt nach vorne, zumal wir von den Oberflächenarbeiten zu den Bohrungen übergehen und damit beginnen, das breitere Potenzial des Projekts zu erproben.“

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pan American Energy wählt wichtige Vertragspartner für Unterstützung von geplantem Winterbohrprogramm auf Projekt Tharsis in Northwest Territories aus Felddienstleister vor Mobilisierung für Winterbohrprogramm beauftragt 2. Februar 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FRA: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     