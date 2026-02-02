Ein Silica-Distrikt ohne Grenzen

Manche Minengeschichten schreiten voran, indem sie Meter, Tonnen oder Genehmigungen hinzufügen. Andere schreiten voran, indem sie eine unsichtbare Linie überschreiten – den Moment, in dem Unsicherheit Kontrolle weicht. Homerun Resources Inc. hat diese Linie nun überschritten.

Die jüngsten Pressemitteilungen berichten nicht einfach über Fortschritte. In ihrer Gesamtheit zeigen sie, warum Santa Maria Eterna (SME) heute zu den ungewöhnlichsten und strategisch stärksten Silica-Assets weltweit zählt – und warum Vergleiche mit konventionellen Silica-Projekten in Australien oder anderswo nicht erfassen, was in Bahia tatsächlich aufgebaut wird.

Durch gezielte Konsolidierung und langfristige Ausrichtung wurde ein gesamter Distrikt in ein steuerbares industrielles System überführt. Homerun kontrolliert nun einen der reinsten und größten Silica-Distrikte der Welt und erschließt damit die Fähigkeit, industrielle Fertigung im großen Maßstab aufzubauen und zu betreiben.

Nicht nur ein weiteres Silica-Vorkommen

Was diesen Moment so leicht missverständlich erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass Silica häufig als einfache Massenware betrachtet wird: Reichlich vorhanden, austauschbar und strukturell margenschwach. Genau diese Annahme ist der Grund, weshalb SME über so lange Zeit übersehen wurde – und weshalb Homerun in der Lage war, etwas aufzubauen, das heute außergewöhnlich selten ist.

SME wird nicht durch ein einzelnes Vorkommen oder eine begrenzte Grube definiert. Es handelt sich um ein sedimentäres Silica-System im Distriktmaßstab, gekennzeichnet durch außergewöhnliche Reinheit, hohe Konsistenz und laterale Kontinuität, gelegen in einer Jurisdiktion, die langfristige Besitzrechte, staatliche Partnerschaften und industrielle Entwicklung im großen Maßstab ermöglicht.

Aktuelle Arbeiten haben gezeigt, dass dieses Silica keine komplexe oder kapitalintensive Aufbereitung benötigt, um eine ultrahohe Reinheit zu erreichen. Einfache Waschprozesse und weitere unkomplizierte Verarbeitungsschritte reichen aus, um Qualitäten zu erschließen, die für anspruchsvolle nachgelagerte Anwendungen geeignet sind.

In den meisten globalen Silica-Regionen, insbesondere in Australien, ist vergleichbares Material auf zahlreiche Betreiber verteilt, eingeschränkt durch Flächenzugang, gestaffelte Lizenzgebühren und internen Wettbewerb. Preissetzungsmacht wird dadurch verwässert, noch bevor die Produktion beginnt. Im Gegensatz dazu hat Homerun die Kontrolle über ein vollständiges System aufgebaut: Ressourcen, Genehmigungen, Flächen, zeitliche Planung und strategische Ausrichtung.

Dies ist der stille, aber entscheidende Unterschied zwischen der Entdeckung und dem Aufbau eines industriellen Fundaments. Und es ist der Maßstab, anhand dessen die jüngsten Meilensteine zu verstehen sind.

Santa Maria Eterna Silicasand-Distrikt , Bahia, Brasilien: Der SME-Distrikt (rot umrandet) ist strategisch unmittelbar an bestehende Straßeninfrastruktur angebunden und ermöglicht den direkten Lkw-Transport zu den Küstenhäfen von Belmonte sowie zum weiteren Hafennetz im Süden Bahias. Diese Nähe unterstützt eine effiziente Logistik vom Minenstandort bis zum Hafen und unterstreicht die Eignung von SME für eine industrielle Silica-Produktion im großen Maßstab sowie für exportorientierte nachgelagerte Fertigung. Quelle: https://tinyurl.com/lookatgooglemaps

Die Genehmigung, die Potenzial in Realität verwandelt

Am 7. November 2025 erteilte die brasilianische Nationale Bergbaubehörde (Agência Nacional de Mineração, ANM) die Minenenehmigung Nr. 743 für das Mineralrecht 870.011/1989; dieser Meilenstein wurde am 8. Januar 2026 formell bekanntgegeben. Die Genehmigung umfasst das Kerngebiet, das der gemäß NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung von Homerun zugrunde liegt (veröffentlicht am 29. April 2025), mit ausgewiesenen 25,56 Mio. Tonnen „Measured“-Ressourcen sowie 38,35 Mio. Tonnen „Inferred“-Ressourcen bei durchgängig über 99,6% SiO₂.

In Brasilien ist eine Minengenehmigung nicht lediglich eine bedingte Zustimmung oder eine frühphasige Autorisierung. Sie stellt den letzten regulatorischen Schritt dar und verleiht das Recht zur langfristigen Förderung unter klar definierten betrieblichen Rahmenbedingungen. Mit diesem einzelnen Akt wandelte sich SME von einer technisch definierten Ressource zu einem vollständig genehmigten Minen-Asset — ein Übergang, den viele Projekte nie erreichen.

Von zentraler Bedeutung ist zudem, dass die Erteilung der Genehmigung die finale Umsetzung des Definitiven Pachtvertrags Nr. 026/2025 mit der Companhia Bahiana de Produção Mineral (CBPM) auslöste, datiert auf den 23. Dezember 2025, einschließlich der Freigabe der letzten Zahlung in Höhe von 1.000.000 BRL (derzeit ca. 259.780 CAD). Die endgültige Vereinbarung bestätigt die langfristige Verpachtung von 4 strategischen Mineralrechten (871.011/1989, 871.375/1989, 873.385/2007 und 870.141/2014) im Rahmen eines 40 jährigen Vertragsmodells.

„Der Abschluss dieser finalen definitiven Vereinbarung verschafft Homerun 3 vollständig genehmigte Pachtflächen in Partnerschaft mit CBPM und dem Bundesstaat Bahia, und steht im Einklang mit unseren ursprünglich kommunizierten Plänen, Homerun in die direkte Kontrolle bedeutender Ressourcen im SME-Silicasand-Distrikt zu führen. Dieser Meilenstein positioniert Homerun mit betriebsbereiten, genehmigten Assets zur Unterstützung des Verkaufs von hochreinem Silicasand sowie zur Entwicklung fortschrittlicher Aufbereitungsprozesse und der Herstellung fortschrittlicher Materialien wie Solarglas für die Energie- und Technologiesektoren.“ Brian Leeners, CEO von Homerun Resources Inc., in der Pressemitteilung vom 8. Januar 2026.

Diese Unterscheidung ist von Bedeutung. CBPM ist kein privater Vertragspartner. Es handelt sich um den Bereich für Mineralentwicklung des Bundesstaates Bahia. Eine Ausrichtung auf dieser Ebene reduziert Besitzstandsrisiken, rechtliche Risiken und politische Reibungspunkte in erheblichem Maße und ist einer der zentralen Gründe, weshalb SME heute klar aus der globalen Vergleichsgruppe von Silica-Projekten herausragt.

Distriktkonsolidierung abgeschlossen, Wettbewerb eliminiert

Nur 2 Tage zuvor, am 6. Januar 2026, verkündete Homerun den Abschluss der Akquisition zusätzlicher Mineralrechte von Pedreiras do Brasil S.A., einem von Vitoria Stone kontrollierten Unternehmen. Diese Transaktion stellte die dritte und letzte CBPM-bezogene Pachtakquisition dar und vollendete Homeruns seit Langem klar formulierte Strategie, die Kontrolle über den SME-Silicasand-Distrikt vollständig zu konsolidieren.

Das Pedreiras-Konzessionsgebiet ist vollständig genehmigt und weist eine bemerkenswert niedrige Lizenzgebühr von 30,17 BRL (aktuell ca. 7,83 CAD) pro geförderter Tonne auf, was das ohnehin überzeugende Kostenprofil des Distrikts weiter stärkt. Die Akquisition wurde durch die Ausgabe von 1.656.000 Stammaktien zu einem Wert von jeweils 1 CAD sowie 276.000 Aktienbezugsrechten mit einem Ausübungspreis von 1 CAD und einer Laufzeit von einem Jahr beglichen. Wesentlich ist dabei, dass sich der Verkäufer verpflichtete, monatliche Aktienverkäufe auf 100.000 Stück zu begrenzen, wodurch langfristige Interessen angeglichen und potenzielle Marktverwerfungen minimiert werden.

Dieser Abschluss ist nicht lediglich additiv. Im Bereich industrieller Mineralien zerstören fragmentierte Eigentumsverhältnisse Margen und strategische Optionalität. Im Gegensatz dazu kontrolliert Homerun den Distrikt nun ohne internen Wettbewerb, überlappende Lizenzgebühren oder widersprüchliche Entwicklungsagenden. Ein derartiger Grad an Konsolidierung ist im Silica-Sektor außergewöhnlich selten – auch in Jurisdiktionen wie Australien, wo selbst erstklassige Lagerstätten typischerweise auf mehrere Betreiber verteilt sind.

So entsteht industrieller Mineralienwert: Nicht durch Schlagzeilen, sondern durch Struktur.

Für sich genommen ist jeder dieser Meilensteine bedeutsam. In ihrer Gesamtheit stellen sie eine strukturelle Transformation von Homerun dar.

Regulatorische Risiken wurden durch die Erteilung vollständiger Minengenehmigungen erheblich reduziert. Besitzstandsrisiken wurden durch definitive, langfristige Pachtverträge mit CBPM adressiert. Das Risiko der Distriktfragmentierung wurde durch den Abschluss der finalen Akquisitionen vollständig eliminiert, während Infrastrukturrisiken aktiv durch direkten Flächenerwerb gemindert werden.

Dies ist der Unterschied zwischen einem Unternehmen, das eine vielversprechende Ressource voranbringt, und einem Unternehmen, das eine vertikal integrierte industrielle Plattform aufbaut.

Homerun kontrolliert nun die entscheidenden Inputfaktoren (Flächen, Genehmigungen, Ressourcen und Verträge), um entschlossen in margenstarke Silica-Aufbereitung, die Herstellung von antimonfreiem Solarglas sowie in silica-basierte Lösungen zur Langzeit-Energiespeicherung vorzudringen.

Parallel zur Konsolidierung der Minenrechte und wie in der heutigen Pressemitteilung bekanntgegeben, hat Homerun die Fazenda-Landposition innerhalb des SME-Distrikts gesichert und damit direktes Oberflächeneigentum für Verarbeitung, Logistik und industrielle Fertigung im großen Maßstab geschaffen. Diese Landakquisition beseitigt einen kritischen Umsetzungsengpass, der für industrielle Rohstoffprojekte typischerweise besteht, und ermöglicht die Entwicklung von Infrastruktur, den Bau von Anlagen sowie die nachgelagerte Fertigung ohne Abhängigkeit von Dritten oder Unsicherheiten in der Flächennutzung. Zusammen mit vollständig erteilten Abbaulizenzen und der distriktweiten Kontrolle vervollständigt die Fazenda-Akquisition die physische und rechtliche Grundlage, um den SME-Distrikt von einem reinen Rohstoffgebiet zu einer vollständig integrierten industriellen Plattform weiterzuentwickeln.

Santa Maria Eterna Silicasand-Distrikt: Übersicht im Distriktmaßstab mit Darstellung der von Homerun konsolidierten Mineralrechte und Flächenpositionen innerhalb des SME-Silica-Distrikts, einschließlich klarer Anbindung an staatliche und kommunale Straßeninfrastruktur sowie direkter logistischer Korridore zu den Küstenhäfen von Belmonte, Ilhéus und Salvador. Die Karte verdeutlicht die einheitliche Kontrolle über Mineralrechte und Oberflächenflächen, die den Übergang von SME von der Ressourcenentwicklung hin zu einer integrierten industriellen Silica-Plattform ermöglicht.

Einfache Aufbereitung, struktureller Vorteil

Aktuelle technische Arbeiten sowie Tests durch unabhängige Dritte haben einen der am stärksten unterschätzten Aspekte von SME bestätigt: Der Roh-Silicasand lässt sich durch Waschen und vergleichsweise einfache Verarbeitung auf eine ultrahohe Reinheit aufwerten. Durchschnittliche Gehalte von >99,8% SiO₂ bei außergewöhnlich niedrigen Verunreinigungswerten wurden nachgewiesen, ohne dass eine komplexe chemische Aufbereitung erforderlich ist.

Die wirtschaftlichen Implikationen sind erheblich. Viele Silica-Projekte sind auf Säurelaugung, energieintensive Prozesse oder spezialisierte Infrastruktur angewiesen – Faktoren, die sowohl Investitions- als auch Betriebskosten erhöhen und Margen komprimieren. SME hingegen nicht. In Kombination mit der vollständigen Kontrolle über den Distrikt entsteht dadurch etwas, das im Silica-Sektor nahezu beispiellos ist: Echte Preissetzungsmacht.

Vollständige Distriktkontrolle verändert die BFS grundlegend

Die meisten BFS („Bankable Feasibility Studies“; Bankfähige Machbarkeitsstudien) sind durch Faktoren eingeschränkt, die außerhalb der Kontrolle des Managements liegen: Benachbarte Produzenten, konkurrierendes Angebot, gemeinsam genutzte Infrastruktur und unsichere Flächenzugänge. Die bevorstehende BFS von Homerun wird hingegen auf einer grundlegend anderen Basis aufbauen.

Da Homerun den Distrikt kontrolliert, kontrolliert das Unternehmen auch die Produktionsabfolge, die phasenweise Entwicklung, die Zuteilung des Einsatzmaterials sowie langfristige Erweiterungen. Es gibt keinen internen Wettbewerb, der Margen untergräbt, und keinen benachbarten Betreiber, der eine niedrigere Preisobergrenze setzt.

Diese strukturellen Vorteile schlagen sich unmittelbar in robusteren und widerstandsfähigeren Annahmen der BFS nieder, in einer längeren modellierten Minenlaufzeit sowie in einer materiell erhöhten strategischen Flexibilität.

Größer als die aktuelle Ressource – und weiterhin offen

Die derzeit ausgewiesene NI-43-101-konforme Ressource ist substanziell, stellt jedoch nur einen Teil des SME-Systems dar. Die bisherige Ressourcendefinition basiert primär auf umfangreichen Schneckenbohrungen („auger drilling“) bis zu durchschnittlichen Tiefen von ca. 10 m, die die Grundlage der „Measured“-Ressource bilden.

Von besonderer Bedeutung ist, dass zahlreiche Bohrungen in der Tiefe nicht auf taubes Material gestoßen sind und die „Qualified Person“ zu dem Schluss kam, dass die Mineralisierung über die Grenzen der bisherigen Bohrungen hinaus fortsetzt. Auf Grundlage von Geländebegehungen, natürlichen und künstlichen Aufschlüssen geht der Technische Bericht konservativ von einer kontinuierlichen, homogenen Mineralisierung bis in Tiefen von mindestens 25 m aus. Darüber hinaus ist derzeit nicht bekannt, wie weit sich die Lagerstätte letztlich in die Tiefe erstreckt. In sedimentären Silica-Systemen im Distriktmaßstab wie SME übersteigt die vertikale Kontinuität häufig die anfänglichen Bohrtiefen, insbesondere dort, wo hohe Homogenität und laterale Konsistenz vorliegen. Der Technische Bericht empfiehlt ausdrücklich zukünftige Bohrungen bis in Tiefen von bis zu 30 m, um die Ressource weiter zu definieren und aufzuwerten.

Mit der nun fest etablierten Kontrolle über den Distrikt wird jede zukünftige laterale oder vertikale Erweiterung unmittelbar von Homerun erfasst – ohne Neuverhandlungen, Verwässerung der Kontrolle oder strategische Wertabflüsse.

Luftaufnahme der Gewinnung von hochreinem Silicasand im SME-Distrikt: Das Bild zeigt weißen, ultrahochreinen Silicasand, der direkt an der Oberfläche vorkommt, und veranschaulicht eine Mineralisierung mit außergewöhnlicher Helligkeit und hoher Homogenität. Quelle: Silica Del Piero Ltda.

Ein Distrikt, mehrere Zukunftspfade

Vor allem aber ist SME nicht auf einen einzelnen Endmarkt beschränkt. Mit gesichertem Zugang zu sehr großen Mengen hochreinen Einsatzmaterials und vollständiger Kontrolle über den Distrikt kann Homerun Material gezielt auf mehrere margenstarke Vertikalen verteilen, darunter antimonfreies Solarglas, silica-basierte thermische Energiespeichersysteme wie Sandbatterien, fortschrittliche Siliziumanwendungen sowie spezialisierte Industrie- und Technologiemärkte.

Die meisten Silica-Produzenten sind gezwungen, ihre Aktivitäten auf einen einzigen Endmarkt zu optimieren. Homerun hingegen nicht. Im Gegensatz zu konventionellen Betrieben, die strukturell an einen Produktstrom gebunden sind, bietet SME die Flexibilität, Produktion, Aufbereitung und Allokation dynamisch an die sich entwickelnde Nachfrage über verschiedene Sektoren und Zeiträume hinweg anzupassen.

Es handelt sich hierbei um ein Plattform-Asset und nicht um eine Ein-Produkt-Mine: Ein Asset, das sich mit den Märkten weiterentwickeln kann und technologische Veränderungen, regulatorische Anpassungen und neue Anwendungsfelder aufnimmt, ohne Margen oder strategische Kontrolle zu opfern.

Mit Ressourcen im Distriktmaßstab, einfacher Aufbereitung sowie integrierter Kontrolle über Flächen und Genehmigungen ist Homerun in der Lage, sich entlang der Wertschöpfungskette nach oben wie nach unten zu bewegen, sobald sich entsprechende Chancen ergeben, anstatt durch die Beschränkungen einer einzelnen Markthypothese limitiert zu sein. Im Kontext zusammenwachsender Energie-, Technologie- und Werkstoffmärkte stellt diese strukturelle Optionalität einen entscheidenden strategischen Vorteil dar.

„Vor etwas mehr als 3 Jahren waren wir die einzige Partei, die den weltweit einzigartigen Wert des SME-Silicasand-Distrikts für die globalen Märkte für Solarglas und Energiespeicherung erkannt hat. Damals haben wir uns an einen ambitionierten Plan gemacht, die kommerzielle Kontrolle über den SME-Distrikt zu erlangen – ein ambitionierter Plan, wenn man bedenkt, dass Homerun zu diesem Zeitpunkt weder eine Position im Distrikt noch Kapital hatte. Dieser ursprüngliche Plan hat sich heute darin manifestiert, dass Homerun die angestrebte Kontrolle über den SME-Distrikt durch direkte Ressourceneigentümerschaft, Ressourcenpartnerschaften und direkten Flächenerwerb erlangt hat. Die Kontrolle über SME ist eine zentrale Voraussetzung für die nächsten Phasen des Plans, nämlich den Aufbau margenstarker Silica-Aufbereitung sowie die Herstellung von margenstarkem, antimonfreiem Solarglas im SME-Distrikt auf Flächen, die nun von Homerun kontrolliert werden.“ Brian Leeners, CEO von Homerun Resources Inc., reflektiert die übergeordnete Vision in der heutigen Pressemitteilung.

Von Distriktkontrolle zur industriellen Umsetzung

Die strategische Bedeutung von SME liegt nicht allein in seiner Größe und Reinheit, sondern in seiner Bereitschaft für eine industrielle Umsetzung. Dieser Übergang ist inzwischen über das konzeptionelle Stadium hinausgewachsen.

Am 21. Januar 2026 unterzeichnete Homerun eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit der in Deutschland ansässigen Nikolaus SORG GmbH & Co. KG, einem der weltweit erfahrensten Anbieter von Glas-Schmelz- und Konditionierungstechnologien, zur Realisierung einer antimonfreien Solarglas-Produktionsanlage mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag, die unmittelbar angrenzend an den SME-Silica-Distrikt errichtet werden soll.

Die Einbindung von SORG ist ein zentrales Signal. Mit nahezu 150 Jahren operativer Geschichte, mehr als 100 Patenten und über 300 weltweit realisierten Industrieöfen repräsentiert SORG die höchste Stufe technischer Glaubwürdigkeit im Glasherstellungssektor. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung haben SORG an die Spitze in den Bereichen Ofeneffizienz, fortschrittliche Glasschmelz- und Konditionierungstechnologien sowie nachhaltige Produktionsverfahren geführt. Die Beteiligung von SORG reflektiert die Einschätzung, dass die Silica-Qualität von SME, die Ressourcenbasis im Distriktmaßstab, der logistische Zugang sowie die gesicherten Flächen- und Genehmigungsrechte die Voraussetzungen für eine industrielle Umsetzung im großen Maßstab erfüllen.

Die geplante Anlage, die voraussichtlich die erste dedizierte Solarglas-Produktionsstätte in Lateinamerika sein wird, basiert auf westlicher Spitzentechnologie und soll nach Abschluss einer BFS sowie der Projektfinanzierung weiter vorangetrieben werden. Wesentlich ist dabei, dass das Anlagenkonzept vollständig in die Distriktstrategie von Homerun integriert ist, indem es Einsatzmaterial direkt aus kontrollierten Ressourcen bezieht und auf Flächen betrieben wird, die durch langfristige Oberflächenrechte gesichert sind.

Im Gesamtzusammenhang stellt der LOI mit SORG den ersten industriellen Ausdruck der Distriktkontrolle von SME dar: Eine direkte, strukturelle Verbindung zwischen Ressourceneigentum und industrieller Umsetzung.

"Derzeit sind mehr als 300 SORG-Glasschmelzanlagen gleichzeitig in Betrieb. Glashersteller in über 80 Ländern vertrauen SORG bei der Konstruktion und Installation ihrer Schmelzwannen. Wir geben Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihre Produktion zu optimieren und zu maximieren." Quelle: www.sorg.de

Zur Unterstützung der Finanzierung des von SORG gelieferten deutschen Technologie- und Anlagenpakets beabsichtigt Homerun, eine exportkreditgestützte Projektfinanzierung aus Deutschland zu verfolgen, abgesichert durch Garantien von Euler Hermes, handelnd im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. Solche Exportkreditrahmen werden üblicherweise bei großen, kapitalintensiven Industrieprojekten eingesetzt und dienen dazu, die Finanzierungssicherheit für international eingesetzte deutsche Technologie zu erhöhen.

In praktischer Hinsicht verbessert die Unterstützung durch Euler Hermes die Bankfähigkeit des Projekts erheblich, indem sie:

das Kreditrisiko für Finanzierer durch staatlich abgesicherte Garantien reduziert,

längere Rückzahlungszeiträume ermöglicht, die an die Lebenszyklen industrieller Anlagen angepasst sind, und

die Gesamtkapitalkosten im Vergleich zu rein kommerziellen Finanzierungen senkt.

Während die endgültige Finanzierungsstruktur vom Ergebnis der BFS, der Anlagenpreisgestaltung sowie von Kreditgenehmigungen abhängen wird, decken exportkreditgestützte Darlehen bei vergleichbaren Industrieprojekten typischerweise einen wesentlichen Teil des förderfähigen deutschen Anlagenpakets ab. Für eine Solarglas-Produktionsanlage dieser Größenordnung kann sich daraus realistisch eine substanzielle Projektverschuldungskapazität ergeben.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die in Aussicht genommene deutsche Exportkreditfinanzierung so konzipiert ist, dass sie mit den zuvor angekündigten brasilianischen staatlichen Unterstützungsinstrumenten (einschließlich BNDES und Finep) zusammenwirkt. Dadurch entsteht eine gestufte, multi-jurisdiktionale Finanzierungsstruktur, die Technologiezulieferung, lokale Infrastrukturentwicklung und staatliche Risikominderung miteinander verbindet.

In ihrer Gesamtheit unterstreicht die Einbindung von Euler Hermes sowohl die strategische Bedeutung des SORG-Technologiepakets als auch die wachsende institutionelle Glaubwürdigkeit von Homeruns geplanter Solarglas-Produktionsanlage auf dem Weg zur finalen Investitionsentscheidung und zur Bauphase.

2025: Umsetzung, 2026: Wendepunkt

Wie CEO Brian Leeners in der Pressemitteilung Mitte Januar mit dem Titel „2025 Year in Review: Exceptional Execution Across Verticals Positions Company for Operational Launches in 2026“ betonte, stand das Jahr 2025 im Zeichen von Risikoreduktion und konsequenter Umsetzung. Das Jahr 2026 ist als Übergangsjahr positioniert, in dem diese Grundlage in operative Minentätigkeit, Bauaktivitäten und erste kommerzielle Umsätze über mehrere Vertikalen hinweg übergeht. Entscheidend ist dabei, dass all diese Entwicklungspfade strukturell im SME-Distrikt verankert bleiben – jenem Distrikt, der Skalierbarkeit, Kontrolle und langfristige Beständigkeit über die gesamte Plattform hinweg ermöglicht.

Während sich dieser Rockstone-Report auf die strukturelle Transformation des SME-Distrikts konzentriert, markierte das Jahr 2025 zugleich ein umfassenderes Jahr disziplinierter Umsetzung über Homeruns vertikal integrierte Plattform hinweg. Ressourcendefinition, Distriktkonsolidierung, vollständige Bergbaugenehmigungen, Validierung von Produkten durch unabhängige Dritte, institutionelle Finanzierung sowie staatliche Partnerschaften wurden parallel vorangetrieben – oftmals leise und ohne werbliche Inszenierung.

Im Verlauf des Jahres legte Homerun eine NI-43-101-konforme Erstressource von 63,91 Mio. Tonnen mit 99,6% SiO₂ vor, konsolidierte die Kontrolle über den SME-Distrikt durch vollständige Minengenehmigungen über 3 Pachtflächen hinweg und sicherte sich langfristige Oberflächenrechte, die eine industrielle Entwicklung im großen Maßstab ermöglichen. Unabhängige Prüfungen durch Dorfner Anzaplan und Minerali Industriali Engineering bestätigten die Eignung für Solarglas- und Ultrahochrein-Anwendungen, während die Herstellung von antimonfreiem Solarglas vor dem Hintergrund verschärfter globaler Umweltregulierungen unabhängig verifiziert wurde.

Über den Silica-Bereich hinaus erweiterte Homerun seine strategische Präsenz durch die Übernahme von Halocell Europe (heute Homerun Energy SRL) und sicherte sich damit geistiges Eigentum im Bereich der Perowskit-Photovoltaik, gestützt durch jüngste Haltbarkeitsergebnisse (veröffentlicht in Nature Energy), KI-gestützte Energiemanagementlösungen sowie europäische Vertriebskanäle. Darüber hinaus schloss Homerun eine globale Vereinbarung über geistiges Eigentum mit dem National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US-Energieministeriums zur Langzeit-Energiespeicherung ab und verlängerte damit die an SME verankerte Wertschöpfungskette weiter.

Fazit

Der Markt ist darauf trainiert, sich auf Bohrergebnisse, Ressourcenschätzungen, plakative Metalllurgie-Daten und kurzfristige Werttreiber zu konzentrieren.

Distriktkontrolle, Tiefe der Genehmigungen, Flächenkonsolidierung und echte Preissetzungsmacht lassen sich schwerer modellieren; und werden daher leichter übersehen. Dabei sind es genau diese Faktoren, die Projekte von Plattformen, Ressourcen von Industrien und Optionalität von Unvermeidbarkeit unterscheiden.

Nur wenige Investoren erfassen vollständig, wie ungewöhnlich es ist, die vollständige Kontrolle über ein Silica-System dieser Qualität, Größenordnung und Einfachheit zu erlangen. Noch weniger erkennen, was diese Kontrolle tatsächlich ermöglicht. Homerun hat diese Schwelle überschritten.

SME ist keine geologische Kuriosität mehr und auch nicht länger lediglich eine Entdeckungs- oder Entwicklungsstory. Es hat sich zu einem kontrollierten industriellen Ökosystem entwickelt, das das Fundament einer vertikal integrierten Industrieplattform bildet: Fähig, über Jahrzehnte hinweg mehrere Lieferketten der sauberen Energieversorgung zu speisen.

Deshalb ist Homerun anders.

Deshalb greifen Vergleiche mit typischen Silica-Projekten viel zu kurz.

Und deshalb ist in diesem Fall die Formulierung „nach oben gibt es keine Grenze“ („the sky is the limit“) keine Rhetorik, sondern eine rationale Schlussfolgerung, abgeleitet aus Struktur, Kontrolle und Skalierung.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 73.021.563

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 1,02 CAD (30.01.2026)

Marktkapitalisierung: 75 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,62 EUR (02.02.2026)

Marktkapitalisierung: 45 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Homerun Resources Inc. („Homerun“) weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Die Leser werden auf die öffentlichen Einreichungen von Homerun verwiesen, in denen eine umfassendere Darstellung solcher Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese sind über die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegten Dokumente zugänglich. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Fakten darstellen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Ein großer Teil dieses Berichts besteht aus Prognoseaussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als korrekt erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen Erwartungen im Zusammenhang mit der Kontrolle im Distriktmaßstab, Besitz- und Nutzungsrechten an Flächen sowie rechtlicher Sicherheit. Dazu zählen unter anderem Annahmen, dass die Mineralrechte, langfristigen Pachtverträge und Oberflächenflächenpositionen des Unternehmens im Distrikt Santa Maria Eterna wie vorgesehen in vollem Umfang wirksam bleiben und dass diese Besitzverhältnisse weiterhin die rechtliche Grundlage für langfristige Betriebstätigkeiten, Infrastrukturentwicklung und industrielle Fertigung im großen Maßstab bilden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen hinsichtlich Projektentwicklung, Aufbereitung und Fertigung, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, von der Ressourcenentwicklung zu einer großskaligen Silica-Aufbereitung und nachgelagerten Fertigungsaktivitäten überzugehen; dass Aufbereitungsfließbilder, Investitionsanforderungen und Betriebsparameter durch weitere technische Studien, einschließlich einer Bankable Feasibility Study (BFS), definiert und optimiert werden können; sowie dass Umfang, Qualität und Kontinuität des Silica-Systems langfristige Betriebsdauern und mehrere Produktströme unterstützen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen darüber hinaus Erwartungen in Bezug auf potenzielle industrielle Partnerschaften, unverbindliche Absichtserklärungen sowie vorläufige Vereinbarungen für nachgelagerte Fertigungsaktivitäten. Dazu gehören Annahmen, dass sich solche Vereinbarungen durch weitere technische, kommerzielle, finanzielle und regulatorische Phasen weiterentwickeln können oder dass sie geändert, verzögert oder nicht abgeschlossen werden. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Infrastruktur, Logistik und Umsetzung, einschließlich Annahmen, dass bestehende und geplante Verkehrsinfrastruktur weiterhin einen effizienten Zugang zum und vom Distrikt Santa Maria Eterna ermöglichen wird; dass Logistiklösungen zu akzeptablen Bedingungen verfügbar bleiben; und dass Entwicklungsabfolgen zeitgerecht, koordiniert und wirtschaftlich umgesetzt werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen zudem Erwartungen im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung, einschließlich Annahmen, dass exportkreditgestützte Finanzierungsinstrumente, staatliche Garantien oder vergleichbare Fördermechanismen – insbesondere im Zusammenhang mit deutscher Exportkreditabsicherung und brasilianischen Entwicklungsbanken – verfügbar sein könnten, zu akzeptablen Bedingungen strukturiert werden können und erfolgreich mit anderen Finanzierungsquellen kombiniert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen zudem Erwartungen zur strategischen Positionierung und Kommerzialisierung, einschließlich der Annahme, dass der Distrikt Santa Maria Eterna vertikal integrierte, silica-basierte Aktivitäten unterstützen kann, darunter hochreine Silica-Produkte, Solarglasfertigung und energiebezogene Anwendungen; dass sich die Marktnachfrage für solche Produkte weiterentwickeln wird; und dass das Unternehmen in der Lage sein könnte, kommerzielle Beziehungen, Finanzierungsstrukturen und Partnerschaften zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen aufzubauen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Veränderungen der Marktbedingungen, regulatorische oder genehmigungsbezogene Ergebnisse, technische und ingenieurtechnische Risiken, Verfügbarkeit von Finanzierungen, Umsetzungsrisiken, Abhängigkeiten von Infrastruktur sowie allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts gelten. Bei der Erstellung dieses Berichts haben Rockstone und der Autor auf eine Kombination aus öffentlich zugänglichen Informationen, Unternehmensveröffentlichungen, technischen Berichten, Daten Dritter sowie Managementaussagen zurückgegriffen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig erachtet wurden. Eine unabhängige Überprüfung dieser Informationen wurde jedoch nicht vorgenommen, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder fortdauernden Gültigkeit dieser Informationen übernommen. Die hierin enthaltenen geologischen, technischen und wirtschaftlichen Informationen unterliegen Auslegung, Schätzung und Änderungen, sobald zusätzliche Daten verfügbar werden oder Annahmen angepasst werden. Jegliche Verweise auf potenzielle Skalierung, Aufbereitungskapazitäten, Fertigungsentwicklung, nachgelagerte Integration oder industrielle Anwendungen sind konzeptioneller Natur und spiegeln die derzeitige strategische Vision des Managements wider, stellen jedoch keine Verpflichtung zum Bau, Betrieb oder zur Finanzierung konkreter Anlagen dar. Zeitpläne, Entwicklungsabfolgen, Kapitalanforderungen und kommerzielle Ergebnisse unterliegen weiterhin technischen, regulatorischen, marktbezogenen und finanzierungsabhängigen Erwägungen. Leser sollten Verweise auf Struktur, Kontrolle oder Skalierung nicht als Zusicherungen zukünftiger Leistung, Rentabilität oder Bewertung interpretieren. Dieser Bericht stellt weder eine Anlageberatung noch eine rechtliche, steuerliche oder ingenieurtechnische Beratung dar. Jeder Leser ist verpflichtet, eine eigene unabhängige Due Diligence durchzuführen und qualifizierte professionelle Berater zu konsultieren, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Frühere Leistungen, Vergleiche und illustrative Beispiele sind nicht als Indikatoren für zukünftige Ergebnisse zu verstehen. Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Landbesitz, Mineralrechten und rechtlichen Rahmenbedingungen: Obwohl das Unternehmen langfristige Mineralrechte, Pachtverträge und Oberflächenflächenpositionen im Distrikt Santa Maria Eterna (SME) konsolidiert hat, bestehen weiterhin Risiken im Zusammenhang mit Auslegung, Durchsetzung, Verlängerungsmechanismen, Registrierung sowie potenziellen zukünftigen rechtlichen Auseinandersetzungen nach geltendem brasilianischem Recht. Änderungen von Flächennutzungsregelungen, gerichtlichen Auslegungen, administrativen Verfahren oder Ansprüche Dritter könnten Umfang, Zeitplan oder Kosten von Bergbau-, Aufbereitungs- oder Fertigungsaktivitäten beeinflussen. Genehmigungs-, ESG- und Gemeinschaftsrisiken: Die Entwicklung von Bergbaubetrieben, Aufbereitungsanlagen und industrieller Fertigungsinfrastruktur erfordert zahlreiche umweltbezogene, flächenrechtliche und betriebliche Genehmigungen. Regulatorische Genehmigungen können verzögert, versagt, geändert oder mit zusätzlichen umwelt-, sozial- oder gemeinschaftsbezogenen Auflagen verbunden werden. Sich weiterentwickelnde ESG-Standards, Erwartungen von Stakeholdern oder Ergebnisse der Gemeinschaftsbeteiligung können Entwicklungszeiträume, Projektumfang oder Kosten beeinflussen. Finanzierungs-, Exportkredit- und Fördermittelrisiken: Die Annahmen des Unternehmens in Bezug auf die Verfügbarkeit, Strukturierung und Umsetzung exportkreditgestützter Finanzierungen, einschließlich staatlicher Garantien oder Förderinstrumente, unterliegen politischen, regulatorischen, bankseitigen und administrativen Prozessen. Es besteht keine Gewähr, dass solche Finanzierungen genehmigt, zeitgerecht bereitgestellt oder zu wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen strukturiert werden können oder dass sie erfolgreich mit anderen nationalen oder internationalen Förder- oder Finanzierungsquellen kombiniert werden. Infrastruktur-, Logistik- und Zugangsrisiken: Obwohl der SME-Distrikt über bestehende Straßenanbindungen und Nähe zu regionalen Logistikkorridoren verfügt, könnten Annahmen hinsichtlich Transporteﬃzienz, Infrastrukturverbesserungen und Logistikverfügbarkeit nicht wie erwartet eintreten. Verzögerungen, Umschichtungen von Finanzmitteln, Leistungsprobleme von Auftragnehmern, Wetterereignisse oder veränderte staatliche Prioritäten könnten Zugang, Logistikzuverlässigkeit und Betriebskosten negativ beeinflussen. Umsetzungs-, Bau- und Skalierungsrisiken: Mit dem Übergang von Planung und technischen Studien zur Umsetzung ist das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit Bau, Inbetriebnahme und Hochlauf von Aufbereitungs- und Fertigungsanlagen ausgesetzt. Dazu zählen technische Herausforderungen, Leistung von Auftragnehmern und Lieferanten, Verzögerungen bei der Lieferung von Ausrüstung, Kosteninflation, Verfügbarkeit von Arbeitskräften sowie Abweichungen von Planungsannahmen. Tatsächliche Zeitpläne, Investitionskosten und Betriebsleistungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Risiken im Zusammenhang mit Industriepartnerschaften und Absichtserklärungen: Das Unternehmen hat unverbindliche Absichtserklärungen und vorläufige Vereinbarungen mit industriellen Partnern im Zusammenhang mit potenziellen nachgelagerten Fertigungsaktivitäten abgeschlossen. Diese unterliegen weiteren technischen Studien, kommerziellen Verhandlungen, Finanzierungen, verbindlichen Verträgen und regulatorischen Genehmigungen. Es besteht keine Gewähr, dass diese Vereinbarungen zu verbindlichen Verträgen, Projektfinanzierungen oder Bauaktivitäten führen oder dass solche Projekte wie erwartet oder überhaupt umgesetzt werden. Technische, aufbereitungsbezogene und operative Risiken: Obwohl Testarbeiten darauf hindeuten, dass hochreines Silica durch vergleichsweise einfache Aufbereitung erzielt werden kann, kann die Leistung im kommerziellen oder industriellen Maßstab von Labor- oder Pilotversuchen abweichen. Durchsatz, Ausbeuten, Energieverbrauch, Wartungsanforderungen, Anlagenverfügbarkeit oder Verarbeitungseffizienz können von technischen Modellen abweichen und sich auf Betriebskosten und Projektwirtschaftlichkeit auswirken. Risiken im Zusammenhang mit der Bankable Feasibility Study und Projektentwicklung: Die Ergebnisse laufender und zukünftiger technischer Studien, einschließlich einer Bankable Feasibility Study, können von den aktuellen Erwartungen abweichen. Änderungen von Annahmen zu Investitionskosten, Betriebskosten, Minenlaufzeit, Aufbereitungskonfiguration, Infrastrukturbedarf oder wirtschaftlichen Parametern können die Projekttragfähigkeit oder Entwicklungsentscheidungen wesentlich beeinflussen. Finanzierungs- und Kapitalmarktrisiken: Die Weiterentwicklung von SME bis zur Machbarkeitsphase, zum Bau und zum kommerziellen Betrieb erfordert erhebliches Kapital. Finanzierungen stehen möglicherweise nicht zum benötigten Zeitpunkt oder nicht zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung, unter anderem aufgrund von Marktbedingungen, Zinssätzen, Investorenstimmung oder Volatilität an den Kapitalmärkten. Eigen- oder Fremdfinanzierungen können bestehende Aktionäre verwässern oder Auflagen enthalten, die die operative oder strategische Flexibilität einschränken. Produktqualifikations- und Kommerzialisierungsrisiken: Der Eintritt in Solarglas-, antimonfreies Solarglas- und andere fortgeschrittene Industriemärkte erfordert Kundenzulassungen, technische Validierungen und langfristige Leistungstests. Kunden können Genehmigungen verzögern, Spezifikationen anpassen, zusätzliche Tests verlangen oder etablierte Anbieter bevorzugen. Die kommerzielle Marktdurchdringung kann langsamer oder zu weniger günstigen Bedingungen erfolgen als erwartet. Markt-, Preis- und Nachfragerisiken: Die Märkte für Silica, Solarglas und fortgeschrittene Materialien unterliegen Preisschwankungen, die durch Angebots- und Nachfragedynamiken, technologischen Wandel, Energiekosten und makroökonomische Faktoren beeinflusst werden. Annahmen über nachhaltiges Nachfragewachstum, Premiumpreise oder Marktdurchdringung könnten sich nicht realisieren. Wettbewerbs- und Branchenrisiken: Die globalen Silica-, Glas- und Werkstoffmärkte sind wettbewerbsintensiv. Bestehende Produzenten oder neue Marktteilnehmer könnten Kapazitäten ausbauen, Preise senken, langfristige Lieferverträge sichern oder alternative Materialien, Aufbereitungstechnologien oder Lieferketten entwickeln, die die relativen Vorteile des Unternehmens verringern. Regulatorische, handels- und politikbezogene Risiken: Änderungen in Bergbau-, Umwelt-, Steuer-, Handels-, Export- oder Industriepolitik in Brasilien oder international können Projektwirtschaftlichkeit, Zeitpläne oder Marktzugang beeinflussen. Handelsbeschränkungen, Zölle, Lokalisierungsanforderungen oder Änderungen von Förderprogrammen für erneuerbare Energien oder saubere Fertigung können Wettbewerbsbedingungen verändern. Makroökonomische, Währungs- und Inflationsrisiken: Inflation, Rezessionen, geopolitische Instabilität, Störungen der Lieferketten oder Wechselkursschwankungen zwischen BRL, USD, CAD und EUR können Investitionskosten, Betriebskosten, Finanzierungsverfügbarkeit und prognostizierte Renditen wesentlich beeinflussen. Höhere Gewalt und externe Ereignisse: Extreme Wetterereignisse, klimabedingte Auswirkungen, Naturkatastrophen, Pandemien, politische Instabilität, Arbeitskämpfe oder andere externe Ereignisse können Bau, Logistik, Betrieb oder Projektzeitpläne wesentlich beeinträchtigen. Liquiditäts- und Marktrisiken: Als Small-Cap-Emittent können die Wertpapiere des Unternehmens eine begrenzte Liquidität, erhebliche Kursvolatilität oder breite Geld-/Brief-Spannen aufweisen. Die Marktstimmung kann erheblich von den Projektfundamentaldaten abweichen und die Bewertung unabhängig vom operativen Fortschritt beeinflussen. Entsprechend sollten Leser zukunftsgerichteten Informationen kein übermäßiges Vertrauen schenken. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Vergangene Leistungen sowie Vergleiche mit anderen Unternehmen oder Jurisdiktionen dienen ausschließlich illustrativen Zwecken und sind nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse zu verstehen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie sich an einen lizenzierten Finanzberater oder Broker wenden. Treffen Sie niemals Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis eines Berichts – insbesondere nicht bei kleinen, wenig gehandelten Unternehmen. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen „eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen“ hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Es ist nicht vorgesehen, dass Homerun Rockstone Wertpapiere als Gegenleistung ausgibt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Analyse beeinflussen kann. Der Autor kann Wertpapiere von Homerun (oder vergleichbaren Unternehmen) jederzeit kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollte dieser Bericht nicht als Finanzanalyse oder Anlageempfehlung, sondern als Werbepublikation verstanden werden. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig erachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft wurden. Rockstone und der Autor übernehmen keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit der Inhalte. Ebenso wird keine Garantie dafür übernommen, dass die im Bericht genannten Unternehmen wie erwartet performen oder dass getroffene Vergleiche zu anderen Unternehmen gültig bleiben. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig. Wenn Sie mit dessen Bedingungen nicht einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder diesen Bericht zu. Durch die Nutzung dieser Inhalte gilt der Haftungsausschluss als akzeptiert – unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben oder nicht. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Daten, Tabellen, Abbildungen und Fotos stammen, sofern nicht anders angegeben oder verlinkt, von Stockwatch.com, Tradingview.com, Homerun Resources Inc. und öffentlich zugänglichen Quellen.