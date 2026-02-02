    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber
    Silber – historischer Absturz – was nun?

    Bevor wir uns Silber aus technischer Sicht widmen, ein kleiner, aber notwendiger Disclaimer: Chart- und markttechnische Analysen funktionieren am zuverlässigsten in ruhigen bis moderat volatilen Phasen. Bei extremen Bewegungen – ausgelöst von zu viel Gier oder Angst – sinkt die Signalqualität deutlich. Ein anschauliches Beispiel: Mitte Dezember erreichte Silber bei rund 60Prozent Aufschlag auf seine 200-Tage-Linie ein historisch kritisches Niveau. Seit 1982 endeten nahezu alle Aufwärtsbewegungen bei ähnlichen Quoten. Die aktuelle Rally hat sich davon nicht einschüchtern lassen und sogar die 121USD-Marke erreicht.

    Klar ist: Der Zeithorizont macht den Unterschied. Kurzfristig wirkt Silber nach dem historischen Einbruch überverkauft. Aktuell notiert die Feinunze etwa 10Prozent unter ihrem Monatsdurchschnitt – ein Rabatt, der zuletzt Anfang April 2025 beobachtet wurde (grüner Pfeil im Tageschart). Damals folgte eine stramme Aufwärtsbewegung.

    Autor
    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Verfasst von Daniel Saurenz
