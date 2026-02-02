    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dow etwas leichter zum Wochenauftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten mit moderaten Verlusten in die Woche.
    • Gold- und Silberpreise erholen sich nach hohen Verlusten.
    • Ölpreis fällt um fast 5 Prozent, Exxon und Chevron schwach.
    Aktien New York Ausblick - Dow etwas leichter zum Wochenauftakt
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnen sich zum Wochenauftakt moderate Verluste ab. Die Preise für Gold und Silber erholten sich am Montag nach anfänglichen erneuten hohen Verlusten, damit einhergehend dämmten auch die Indikationen für den Aktienmarkt das Minus etwas ein.

    Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG gut eine Stunde vor der Startglocke 0,2 Prozent im Minus berechnet auf 48.800 Punkten. Der Nasdaq 100 dürfte dagegen mit 0,8 Prozent Minus auf 25.360 Punkte schwächer in die Wochen gehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.501,60€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.152,57€
    Basispreis
    6,84
    Ask
    × 10,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Freitag hatte die Nominierung von Kevin Warsh als neuen Chef der US-Notenbank die Sorge ausgelöst, die Federal Reserve könne zukünftig mit Zinssenkungen vorsichtiger agieren als erhofft. Warsh gilt als "Inflation Hawk", der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um so die Teuerung in den Griff zu bekommen. Daraufhin waren die Rohstoffpreise, allen voran Gold und Silber, und auch Kryptowährungen unter starken Druck geraten. Das belastete auch die Aktienbörsen.

    Der Ölpreis weitete am Montag die Verluste aus. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um fast 5 Prozent. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wollen Regierungsvertreter beider Länder einem iranischen Bericht zufolge neue Verhandlungen aufnehmen. Das drückte auf den Ölpreis und auch auf die Aktien von Exxon Mobil und Chevron , die vorbörslich um 1,6 respektive 2,4 Prozent nachgaben.

    Oracle -Aktien zogen im vorbörslichen Handel um 6 Prozent nach oben. Damit bahnt sich einer weiterer Stabilisierungsversucht der seit Monaten unter Druck stehenden Aktie an. Der Software- und Datenbank-Anbieter will sich in diesem Jahr 45 bis 50 Milliarden US-Dollar Kapital beschaffen, um das Cloud-Geschäft anzukurbeln.

    Eine Stabilisierung der Kryptowährungen konnte die Aktien von damit befassten Unternehmen derweil nicht stützen. Coinbase verloren 4 Prozent, Bit Digital fielen um 6,4 Prozent und Riot Platforms um 8 Prozent.

    Geschäftszahlen von Walt Disney ließen die Anleger zunächst kalt, der Kurs trat vorbörslich auf der Stelle. Zwar belasteten hohe Werbeausgaben für Kinofilme den Unterhaltungskonzern; um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie von 1,63 Dollar fiel etwas besser aus als von Experten erwartet./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coinbase Aktie

    Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 147,0 auf Tradegate (02. Februar 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coinbase Aktie um -14,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coinbase bezifferte sich zuletzt auf 36,48 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Dow etwas leichter zum Wochenauftakt An den US-Börsen zeichnen sich zum Wochenauftakt moderate Verluste ab. Die Preise für Gold und Silber erholten sich am Montag nach anfänglichen erneuten hohen Verlusten, damit einhergehend dämmten auch die Indikationen für den Aktienmarkt das Minus …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     