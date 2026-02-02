Break Even auf Jahresebene - Umsatzziel erreicht

Die Solutiance AG (ISIN DE000A32VN59), KI-gestützter Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat nach vorläufigen Zahlen erstmals ein positives EBT auf Jahresebene erreicht. Das vorläufige Jahresergebnis 2025 weist einen Jahresüberschuss von rund 0,13 MEUR aus. Mit 6,8 MEUR wurde auch das Umsatzziel erreicht. Der Auftragseingang fiel mit 6,6 MEUR niedriger aus als im vorherigen Geschäftsjahr. Dabei wurden im Kontext des Betreiberpflichten-Controllings Aufträge mit einem Volumen von 1,89 MEUR beauftragt. Für den Bereich Dachmanagement 4.0 beauftragten Kunden Services mit einem Gesamtvolumen von rund 4,67 MEUR.

Potsdam (IRW-Press/02.02.2026) - * Vorläufiges Jahresergebnis 2025: 0,13 MEUR (+143% ggü. 2024) * Umsatz 2025 bei 6,8 MEUR, +11% ggü. 2024 * Umsatz Q4 2025 bei 2,6 MEUR, +24% ggü. Q4 2024 * AE 2025 6,6 MEUR, -22% ggü. 2024 * AE Q4 2025 1,1 MEUR, -35% ggü. Q4 2024

Maßnahmen zur Stärkung des Vertriebs

Der Rückgang im Auftragseingang ist weiterhin auf die Zurückhaltung der Kunden bei der Beauftragung größerer Reparaturleistungen im Bereich Dachmanagement 4.0 zurückzuführen. Gleichzeitig unterstreicht der Anstieg der von Solutiance betreuten Dachfläche auf rund 4,6 Millionen Quadratmeter zum 1. Januar 2026 die unverändert hohe Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens. Um den Auftragseingang künftig wieder nachhaltig zu steigern, wurde Mitte des vergangenen Jahres ein zusätzliches Neukunden-Vertriebsteam aufgesetzt. Dieses zielt darauf ab, die Kundenbasis systematisch zu erweitern und nutzt dabei unter anderem KI-gestützte Ansprache zur effizienteren Akquise.

Erstmals positives Ergebnis auf Jahresebene

Die Umsätze des vierten Quartals (2,6 MEUR) haben entscheidend zum erstmals positiven Jahresergebnis beigetragen. Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: "Für dieses Ergebnis haben alle Mitarbeiter und Partner der Solutiance AG hart gearbeitet. Wir sind stolz, erstmals ein positives, vorläufiges EBT auf Jahresebene melden zu können - stehen aber nach wie vor erst ganz am Anfang unserer spannenden Wachstums-Story!"

Im vierten Quartal wurde ein EBT von 0,39 MEUR erreicht. Dies entspricht einer Verbesserung von +657% gegenüber 2024. Die Personalkosten lagen mit 2,75 MEUR etwa 8% höher als im Vorjahr.

Neues C-Level-Team und Ausblick

Seit Mitte 2025 ist Emmerich Mohacsi als Chief Operating Officer (COO) der Solutiance AG tätig. Im Februar 2026 folgt Jörn Krüger als neuer Chief Sales Officer (CSO).

CEO Jonas Enderlein betont: "Emmerich Mohacsi und Jörn Krüger sind eine ausgezeichnete Ergänzung für unser C-Level-Team. Beide verfügen über viel Erfahrung und bringen gleichzeitig Begeisterung und Offenheit für Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz mit. Damit konnten wir eine weitere, entscheidende Lücke schließen und das Unternehmen noch besser für die Zukunft aufstellen." Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich bei gleichzeitigem Ausbau des positiven EBT auf Jahresbasis.

Alle aktuellen Kennzahlen sind auf der Website des Unternehmens unter https://solutiance.com/investoren-kpis verfügbar. Am 11. Februar 2026 findet zudem ein Earnings-Call statt, in dessen Zuge Jonas Enderlein die Kennzahlen des Jahres 2025 näher erläutern wird. Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link: https://www.appairtime.com/event/3b6be833-67f2-4039-8cf6-f062e6623950

