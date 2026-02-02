RBC stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Shell-Aktien seien vergleichsweise schwach ins Jahr gestartet, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal am Donnerstagmorgen. Ausgelöst worden sei dies durch einen schlechten Zwischenbericht im Januar. Dadurch seien höhere Kosten und Steuern sowie schwacher Öl-Handel bekannt geworden./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 32,07EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



