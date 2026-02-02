Was heißt das für die Jobs?

Das sei der größte Einzelauftrag, den die Division E seit 2019 an Land gezogen habe, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Kernsparte, die neben elektrischen und hybriden Antrieben auch Verbrenner entwickelt und produziert, steht im Zentrum der Restrukturierung. Alle Gewerke würden davon profitieren, so der Sprecher weiter. Auf die geplanten Stellenstreichungen wirke sich der Vertrag nicht aus.

FRIEDRICHSHAFEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der finanziell angeschlagene Autozulieferer ZF hat mit dem Autobauer BMW einen Milliardenvertrag geschlossen. Kern der Vereinbarung sei die Lieferung und Weiterentwicklung eines Automatikgetriebes, wie ZF in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte. Der Vertrag habe einen Umfang von mehreren Milliarden Euro. Er laufe bis in die späten 2030er-Jahre.

Unternehmen in der Krise



ZF steckt tief in der Krise: Nettoverbindlichkeiten aus Übernahmen und schwache Bestellungen der Autobauer belasten das Geschäft. Bis Ende 2028 sollen früheren Angaben zufolge in Deutschland bis zu 14.000 Stellen gestrichen werden. Tausende Jobs sind schon weggefallen. Auch die Arbeitszeit vieler Mitarbeiter wurde gekürzt.

Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Automobilzulieferer mit rund 161.600 Mitarbeitern an 161 Standorten in 30 Ländern. 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 41,4 Milliarden Euro. Die Zahlen für 2025 will ZF am 19. März vorlegen./bak/DP/mis

