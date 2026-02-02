    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Milliardenauftrag für ZF

    Was heißt das für die Jobs?

    Milliardenauftrag für ZF - Was heißt das für die Jobs?
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    FRIEDRICHSHAFEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der finanziell angeschlagene Autozulieferer ZF hat mit dem Autobauer BMW einen Milliardenvertrag geschlossen. Kern der Vereinbarung sei die Lieferung und Weiterentwicklung eines Automatikgetriebes, wie ZF in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte. Der Vertrag habe einen Umfang von mehreren Milliarden Euro. Er laufe bis in die späten 2030er-Jahre.

    Das sei der größte Einzelauftrag, den die Division E seit 2019 an Land gezogen habe, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Kernsparte, die neben elektrischen und hybriden Antrieben auch Verbrenner entwickelt und produziert, steht im Zentrum der Restrukturierung. Alle Gewerke würden davon profitieren, so der Sprecher weiter. Auf die geplanten Stellenstreichungen wirke sich der Vertrag nicht aus.

    Unternehmen in der Krise

    ZF steckt tief in der Krise: Nettoverbindlichkeiten aus Übernahmen und schwache Bestellungen der Autobauer belasten das Geschäft. Bis Ende 2028 sollen früheren Angaben zufolge in Deutschland bis zu 14.000 Stellen gestrichen werden. Tausende Jobs sind schon weggefallen. Auch die Arbeitszeit vieler Mitarbeiter wurde gekürzt.

    Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Automobilzulieferer mit rund 161.600 Mitarbeitern an 161 Standorten in 30 Ländern. 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 41,4 Milliarden Euro. Die Zahlen für 2025 will ZF am 19. März vorlegen./bak/DP/mis

    BMW

    +0,18 %
    -1,01 %
    -7,14 %
    +7,01 %
    +12,57 %
    -9,17 %
    +23,27 %
    +14,86 %
    +546.025,00 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 87,96 auf Tradegate (02. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,16 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -2,72 %/+31,61 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
