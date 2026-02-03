Beschleunigte Cloud-Nutzung
KI als Kurstreiber: JPMorgan setzt auf diese Software-Aktie
JPMorgan stuft Autodesk hoch. Cloud und künstliche Intelligenz sollen Wachstum bringen. Trotz Kursverlust sieht die Bank deutliches Aufholpotenzial.
- JPMorgan stuft Autodesk auf "übergewichtet" hoch.
- Cloud-Nutzung und KI treiben zukünftiges Wachstum an.
- Technologischer Vorsprung sichert Marktführerschaft.
Die US-Bank JPMorgan rät zum Kauf der Aktie des Designsoftware-Herstellers Autodesk. Die Analysten stufen den Titel von "neutral" auf "übergewichtet" hoch. Als Treiber nennen sie die beschleunigte Cloud-Nutzung und den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz.
JPMorgan setzt ein neues Kursziel von 319 US-Dollar. Damit liegt die Bank unter dem Analystenkonsens von 363,20 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.Die Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten rund 19 Prozent an Wert verloren.
Technologischer Vorsprung als Argument
Analyst Alexei Gogolev hebt die moderne technologische Basis des Unternehmens hervor. Autodesk sei der klare Marktführer für Designsoftware in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bau. Besonders schnell verlaufe die Umstellung auf Cloud-Lösungen und künstliche Intelligenz. Gogolev gilt laut Auswertungen von Analysten-Rankings als zuverlässig und verfügt über eine solide Erfolgsbilanz.
CEO Andrew Anagnost habe zuletzt betont, "wie er seinen Kunden ermöglichen möchte, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen". Diese Strategie zahle sich aus, schreibt Gogolev.
Künstliche Intelligenz beschleunigt Projekte
Autodesk liege bei der Integration künstlicher Intelligenz an der Spitze. "Das Unternehmen ist führend in der KI-Integration und verfügt über Funktionen zur Designoptimierung, zum schnellen Datenzugriff und zur prädiktiven Modellierung, die Arbeitsabläufe rationalisieren und Projektlaufzeiten verkürzen", schreibt Gogolev. Diese Technologien verschlankten Arbeitsabläufe und verkürzten Projektlaufzeiten.
Zusätzlichen Rückenwind sieht JPMorgan durch Branchentrends wie den Wechsel in die Cloud, die Konsolidierung von Software und die starke Position in wachstumsstarken Segmenten.
Kunden setzen auf Standardisierung
Autodesk profitiere davon, dass Kunden ihre Softwarelandschaften vereinfachen. Die stetig wachsenden Integrationen machten das Unternehmen zur bevorzugten Plattform. "Das Kundenfeedback zeigt einen Trend zur Standardisierung auf Autodesk für Design- und Compliance-Anforderungen", so Gogolev. Vor allem große Bauunternehmen suchten nach mehr Effizienz.
Die technologische Entwicklung beschleunige sich weiter. Cloud-native Architektur und künstliche Intelligenz seien inzwischen entscheidend, um Geschäftsmodelle zukunftssicher aufzustellen.
Chancen in Infrastruktur und Rechenzentren
Ein weiterer Wachstumstreiber ist laut JPMorgan die wachsende Plattformbreite von Autodesk. Sie ermögliche überproportionale Marktanteilsgewinne in Bereichen wie Infrastruktur und Rechenzentren. Gerade dort steigen die Investitionen deutlich.
Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion