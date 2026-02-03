    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAutodesk AktievorwärtsNachrichten zu Autodesk

    Beschleunigte Cloud-Nutzung

    829 Aufrufe 829 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI als Kurstreiber: JPMorgan setzt auf diese Software-Aktie

    JPMorgan stuft Autodesk hoch. Cloud und künstliche Intelligenz sollen Wachstum bringen. Trotz Kursverlust sieht die Bank deutliches Aufholpotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Autodesk auf "übergewichtet" hoch.
    • Cloud-Nutzung und KI treiben zukünftiges Wachstum an.
    • Technologischer Vorsprung sichert Marktführerschaft.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Beschleunigte Cloud-Nutzung - KI als Kurstreiber: JPMorgan setzt auf diese Software-Aktie
    Foto: Thomas Fuller - picture alliance / SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Die US-Bank JPMorgan rät zum Kauf der Aktie des Designsoftware-Herstellers Autodesk. Die Analysten stufen den Titel von "neutral" auf "übergewichtet" hoch. Als Treiber nennen sie die beschleunigte Cloud-Nutzung und den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz.

    JPMorgan setzt ein neues Kursziel von 319 US-Dollar. Damit liegt die Bank unter dem Analystenkonsens von 363,20 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.Die Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten rund 19 Prozent an Wert verloren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Autodesk!
    Long
    215,94€
    Basispreis
    3,45
    Ask
    × 6,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    299,37€
    Basispreis
    3,85
    Ask
    × 5,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Autodesk

    +1,06 %
    -4,67 %
    -11,40 %
    -15,81 %
    -16,38 %
    +14,20 %
    -12,84 %
    +415,68 %
    +7.364,08 %
    ISIN:US0527691069WKN:869964

    Technologischer Vorsprung als Argument

    Analyst Alexei Gogolev hebt die moderne technologische Basis des Unternehmens hervor. Autodesk sei der klare Marktführer für Designsoftware in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bau. Besonders schnell verlaufe die Umstellung auf Cloud-Lösungen und künstliche Intelligenz. Gogolev gilt laut Auswertungen von Analysten-Rankings als zuverlässig und verfügt über eine solide Erfolgsbilanz.

    CEO Andrew Anagnost habe zuletzt betont, "wie er seinen Kunden ermöglichen möchte, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen". Diese Strategie zahle sich aus, schreibt Gogolev.

     

    Künstliche Intelligenz beschleunigt Projekte

    Autodesk liege bei der Integration künstlicher Intelligenz an der Spitze. "Das Unternehmen ist führend in der KI-Integration und verfügt über Funktionen zur Designoptimierung, zum schnellen Datenzugriff und zur prädiktiven Modellierung, die Arbeitsabläufe rationalisieren und Projektlaufzeiten verkürzen", schreibt Gogolev. Diese Technologien verschlankten Arbeitsabläufe und verkürzten Projektlaufzeiten.

    Zusätzlichen Rückenwind sieht JPMorgan durch Branchentrends wie den Wechsel in die Cloud, die Konsolidierung von Software und die starke Position in wachstumsstarken Segmenten.

    Kunden setzen auf Standardisierung

    Autodesk profitiere davon, dass Kunden ihre Softwarelandschaften vereinfachen. Die stetig wachsenden Integrationen machten das Unternehmen zur bevorzugten Plattform. "Das Kundenfeedback zeigt einen Trend zur Standardisierung auf Autodesk für Design- und Compliance-Anforderungen", so Gogolev. Vor allem große Bauunternehmen suchten nach mehr Effizienz.

    Die technologische Entwicklung beschleunige sich weiter. Cloud-native Architektur und künstliche Intelligenz seien inzwischen entscheidend, um Geschäftsmodelle zukunftssicher aufzustellen.

    Chancen in Infrastruktur und Rechenzentren

    Ein weiterer Wachstumstreiber ist laut JPMorgan die wachsende Plattformbreite von Autodesk. Sie ermögliche überproportionale Marktanteilsgewinne in Bereichen wie Infrastruktur und Rechenzentren. Gerade dort steigen die Investitionen deutlich.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 268,35$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Beschleunigte Cloud-Nutzung KI als Kurstreiber: JPMorgan setzt auf diese Software-Aktie JPMorgan stuft Autodesk hoch. Cloud und künstliche Intelligenz sollen Wachstum bringen. Trotz Kursverlust sieht die Bank deutliches Aufholpotenzial.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     