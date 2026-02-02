PUMA Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.02.2026

Die PUMA Aktie notiert aktuell bei 23,135€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,38 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,590 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PUMA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,135€, mit einem Plus von +7,38 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei PUMA einen Gewinn von +16,01 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PUMA um -3,67 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,15 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +15,45 % 1 Monat -3,67 % 3 Monate +16,01 % 1 Jahr -29,97 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der PUMA Aktie, die kürzlich von 15 auf 23 Euro stieg, aber auch Rückgänge auf 18 Euro erlebte. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten hohe Kostenbelastungen zeigen, was zu Unsicherheiten führt. Zudem wird die Gründung einer neuen Business Unit für Training als strategischer Schritt zur Förderung des Wachstums betrachtet. Die Aufstockung durch institutionelle Anleger wird als positives Signal gewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,37 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -0,46 %. VF notiert im Minus, mit -0,30 %. adidas legt um +2,31 % zu

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.