EnWave unterzeichnet Royalty-pflichtige Lizenzvereinbarung mit der Bowen Gumlu Growers Association aus Australien

Vancouver, B.C., 2. Februar 2026 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Royalty-pflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarung (die „Lizenz“) mit der Bowen Gumlu Growers Association („BGGA“), einer Organisation der Obst- und Gemüseindustrie, die die Interessen von Gartenbaubetrieben, Erzeugern und verbundenen Agrarunternehmen in Nord-Queensland (Australien) vertritt, unterzeichnet hat. Die BGGA beabsichtigt, durch Nutzung der technologischen Vorteile der Radiant-Energy-Vacuum-(„REVTM“)-Dehydrationstechnologie von EnWave kommerziell attraktive tropische Fruchtsnacks und Zutaten zu entwickeln und herzustellen.

Zusätzlich zur Unterzeichnung der Lizenz hat die BGGA eine 10-kW-REVTM-Maschine von EnWaves australischem Drittanbieter und Maschinenwiederverkäufer Scitek erworben, um mit der kommerziellen Produktentwicklung und der ersten Herstellung von REVTM-Trockenprodukten zu beginnen. Diese REVTM-Ausrüstung soll noch vor April 2026 in Betrieb genommen werden. Die Expertenteams von EnWave in den Bereichen Technik und Lebensmittelwissenschaft werden eng mit der BGGA zusammenarbeiten, um eine erstklassige Produktqualität und Prozessoptimierung im Vorfeld einer Markteinführung kommerzieller Produkte durch die Mitglieder sicherzustellen.

Angesichts der Breite der Mitgliederbasis der BGGA und der jährlich produzierten Produktmengen besteht ein hohes Potenzial für zusätzliche REVTM-Maschinenverkäufe an die BGGA, wenn die Mitglieder die Kommerzialisierung vorantreiben.

Über Bowen Gumlu Growers Association

Die Bowen Gumlu Growers Association (BGGA) ist ein regionaler Branchenverband, der die Interessen seiner Mitglieder, Gartenbaubetriebe, Erzeuger und verbundenen Agrarunternehmen in Nord-Queensland vertritt. Zu den wichtigsten Aktivitäten der BGGA gehören Mitgliederbetreuung, Interessenvertretung, Personal- und Branchenentwicklung sowie die Umsetzung von Projekten, die auf eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Praktiken, der wirtschaftlichen Ergebnisse für landwirtschaftliche Betriebe und des Wohlstands der regionalen Gemeinschaft abzielen.