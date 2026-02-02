Formerra und Evonik bauen Vertriebspartnerschaft für Werkstoffe im Gesundheitswesen weiter aus

Mit der Vereinbarung wird der Zugang zu Evoniks Medizinprodukten der Marke CARE in den USA und Kanada erweitert

ROMEOVILLE, ILLINOIS / ACCESS Newswire / 2. Februar 2026 / Formerra, ein führendes Vertriebsunternehmen für Hochleistungswerkstoffe, hat heute eine erweiterte Vertriebsvereinbarung bekannt gegeben, mit der Evoniks Werkstoffe für das Gesundheitswesen der Marke CARE in das medizinische Portfolio von Formerra eingebunden werden. Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb in den Vereinigten Staaten und Kanada und schafft neue Zugangspunkte für Hochleistungspolyamide, die in essenziellen Bereichen der Gesundheitsversorgung zum Einsatz kommen.

Die Expansionsinitiative startet diese Woche auf der Fachmesse MD&M West 2026 und unterstreicht das Bekenntnis beider Unternehmen zur Unterstützung des Gesundheitssektors mit leistungsstarken Werkstoffen, reaktionsschnellen Dienstleistungen und einer kontinuierlichen Versorgung. Sie baut zudem auf der zweijährigen Partnerschaft der beiden Unternehmen auf, in deren Rahmen die Evonik-Produktfamilien VESTAMID und TROGAMID in das Sortiment der technischen Werkstoffe von Formerra aufgenommen wurden.

Mit dieser Erweiterung wird Formerra die Medizinprodukte von Evonik unterstützen, die für die Handhabung von Flüssigkeiten, die Verabreichung von Medikamenten, Diagnosesysteme, Teile chirurgischer Instrumente, Gehäuse medizinischer Geräte, Komponenten mit kurzfristigem Körperkontakt (< 30 Tage) und andere Nicht-Implantat-Anwendungen entwickelt wurden, wo Festigkeit, Transparenz, chemische Beständigkeit und eine konsistente Verarbeitung gefragt sind.

Zu den wichtigsten medizinischen Werkstoffen gehören:

- VESTAMID Care ML PA12

- VESTAMID Care ME PEBA Elastomer

- TROGAMID Care MX mikrokristalline PA

„Unsere Kunden im Gesundheitswesen vertrauen auf eine stabile Versorgung, auf erstklassige Unterstützung im regulatorischen Bereich und auf Materialien, die unter anspruchsvollen Bedingungen funktionieren“, so Steve Harmon, Director of Key Accounts bei Formerra. „Die Healthcare-Produkte von Evonik punkten durch den Mix aus Langlebigkeit, gleichbleibender Verarbeitbarkeit und der Hilfestellung bei der Dokumentation, die von Medizinprodukteherstellern benötigt werden. Dank dieser Expansion können wir die technischen Ressourcen und die Materialpipeline für jene Teams stärken, die Geräte bzw. Produkte der nächsten Generation entwickeln.“