    Anixa Biosciences erhält Genehmigung des Freinamens für seine CAR-T-Therapie durch den United States Adopted Names Council, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur zukünftigen Vermarktung

    SAN JOSE, Kalifornien, 2. Februar 2026 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass der United States Adopted Names (USAN) Council „liraltagene autoleucel“ als Freinamen für die neuartige FSHR-gerichtete CAR-T-Therapie des Unternehmens gegen rezidivierendes Ovarialkarzinom genehmigt hat. Die Zulassung in den USA folgt auf die vorherige Genehmigung des Namens für die internationale Verwendung durch den Expertenausschuss für internationale Freinamen (INN) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die USAN- und INN-Nomenklaturschemata für CAR-T-Zelltherapien folgen einer aus zwei Wörtern bestehenden Struktur, die die Gen- und die Zellkomponente beschreibt.

     

    „Die Vergabe des Freinamens in den USA stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung und potenziellen zukünftigen Vermarktung unserer CAR-T-Therapie dar. Mit dieser Zulassung und der vorherigen Genehmigung durch den INN-Expertenausschuss der WHO haben wir die Möglichkeit, einen allgemein anerkannten und konfliktfreien Arzneimittelnamen für unsere CAR-T-Therapie auf globaler Basis zu etablieren“, so Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa. „Wir konzentrieren uns weiterhin auf die erfolgreiche Durchführung unserer laufenden Phase-1-Studie mit liraltagene autoleucel, oder lira-cel, zur Behandlung von Ovarialkarzinom. Die Phase-1-Studie wird in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center durchgeführt.“

     

    Ein USAN ist ein nicht geschützter Name, der vom USAN Council ausgewählt wurde, um Sicherheit, Konsistenz und Logik bei der Wahl der Bezeichnungen für Medikamente in den USA zu gewährleisten. Der USAN Council wird gemeinsam von der American Medical Association, der United States Pharmacopeial Convention und der American Pharmacists Association gesponsert. Jeder USAN-Name ist einzigartig und wird zur Identifizierung von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Er gewährleistet die eindeutige Identifizierung, sichere Verschreibung und Abgabe von Medikamenten an Patienten.

