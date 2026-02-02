AKTIE IM FOKUS
Verve Group auf Tief seit März 2024 - Weitere Anleihen geplant
- Geplante Anleiheplatzierung drückt Verve-Aktie stark.
- Aktie fiel auf 1,34 Euro, tiefster Stand seit März.
- Verve 2023 mit 21% Verlust, größter Verlierer im SDax.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine geplante Platzierung von Anleihen durch die Verve Group hat am Montag die Aktie des im SDax notierten schwedischen Werbetechnologie-Unternehmens unter Druck gebracht. Die vor allem mit den vorläufigen Quartalszahlen begonnene Talfahrt setzte sich fort und sorgte bei 1,34 Euro für ein Tief seit März 2024.
Zuletzt büßte das Papier 12 Prozent auf 1,38 Euro ein und war mit Abstand Schlusslicht im SDax . Auch im bisherigen Jahresverlauf gehört Verve mit minus 21 Prozent zu den größten Verlierern im Nebenwerteindex.
Ein Experte verwies darauf, dass die Verschuldung des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung am Jahresende bereits höher gewesen sei, als allgemein erwartet wurde. "Das hatte die Aktie nach der Vorlage der vorläufigen Zahlen am 26. Januar bereits unter Druck gebracht. Dass die Anleihen nun um 50 Millionen Euro aufgestockt werden sollen, erhöht das Risikoprofil", erklärte er./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 18.041 auf Ariva Indikation (02. Februar 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -28,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 276,56 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +260,75 %/+260,75 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Verve Group Registered (A) - A3D3A1 - SE0018538068
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verve Group Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.
Dafür, dass eine Anleiheemission erst mal nur geprüft werden soll, ist der Kursverfall schon erheblich. Habe erstmals gekauft.
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50.
Zusammenfassung:
Die vorläufigen Ergebnisse für Q4 entsprachen weitgehend unseren Prognosen und dem Konsens. Nach einer Pause von zwei Quartalen kehrte das Umsatzwachstum zurück, und die Bruttomarge verbesserte sich, was vor allem auf die Vereinheitlichung der Plattformen zurückzuführen ist. Das Management gab auch eine erste Prognose für 2026 ab, in der ein Umsatz von €680 Mio. bis €730 Mio. und ein AEBITDA von €145 Mio. bis €175 Mio. erwartet werden. Die Umsatzspanne deutet auf Marktanteilsgewinne in einem digitalen Werbemarkt hin, für den in diesem Jahr ein Wachstum von etwa 10% bis 13% erwartet wird. Unserer Ansicht nach erscheint die Gewinnprognose konservativ und lässt Spielraum für eine Outperformance. Wir werden unsere Schätzungen für 2026 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der geprüften Zahlen für 2025 am 19. Februar überprüfen und aktualisieren. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von €4,50 (Aufwärtspotenzial: 174%).
Wieder so eine seltsame Reaktion auf "zu erwartende Ergebnisse"? Die Zahlen liegen doch "voll im Rahmen" und auch der Ausblick auf 2026 ist OK? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif