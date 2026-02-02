    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsLTG 6,00 % bis 03/26 AnleihevorwärtsNachrichten zu LTG 6,00 % bis 03/26
    LTG AG: Insolvenzantrag – Betroffen sind auch LTG 6,00 % bis 03/26

    Die Zukunft der LTG AG steht auf dem Prüfstand: Nach einem Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit wartet das Unternehmen aus Mölln nun auf die Entscheidung des Gerichts.

    LTG AG: Insolvenzantrag – Betroffen sind auch LTG 6,00 % bis 03/26
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der LTG AG hat am 30. Januar 2026 einen Insolvenzantrag gestellt.
    • Der Antrag wurde beim Amtsgericht Schwarzenbek eingereicht.
    • Die Insolvenz wurde aufgrund von Zahlungsunfähigkeit beantragt.
    • Die Entscheidung des Insolvenzgerichts über den Antrag steht noch aus.
    • Die Veröffentlichung erfolgte am 2. Februar 2026.
    • LTG AG hat ihren Sitz in Mölln, Deutschland.




    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Die Zukunft der LTG AG steht auf dem Prüfstand: Nach einem Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit wartet das Unternehmen aus Mölln nun auf die Entscheidung des Gerichts.
