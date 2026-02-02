LTG AG: Insolvenzantrag – Betroffen sind auch LTG 6,00 % bis 03/26
Die Zukunft der LTG AG steht auf dem Prüfstand: Nach einem Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit wartet das Unternehmen aus Mölln nun auf die Entscheidung des Gerichts.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Der Vorstand der LTG AG hat am 30. Januar 2026 einen Insolvenzantrag gestellt.
- Der Antrag wurde beim Amtsgericht Schwarzenbek eingereicht.
- Die Insolvenz wurde aufgrund von Zahlungsunfähigkeit beantragt.
- Die Entscheidung des Insolvenzgerichts über den Antrag steht noch aus.
- Die Veröffentlichung erfolgte am 2. Februar 2026.
- LTG AG hat ihren Sitz in Mölln, Deutschland.
