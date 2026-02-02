DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 54 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine US-Dollar-basierten Ergebnisschätzungen für die kommenden Jahre im Schnitt um 6 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit dem beeindruckenden Auftragsgang der Schweizer und jüngsten Währungsbewegungen. Der aktuelle Aktienkurs preise die starke Positionierung im Bereich Elektrifizierung und Rechenzentren allerdings bereits ein./ag/heVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 73,02EUR auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.