Börsenstart USA - 02.02. - US Tech 100 stark +0,39 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.064,77 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Visa (A) +2,81 %, Caterpillar +2,62 %, Salesforce +2,14 %, Amazon +1,97 %, Apple +1,95 %

Flop-Werte: Walt Disney -6,25 %, Chevron Corporation -2,10 %, NVIDIA -1,66 %, 3M -0,94 %, Honeywell International -0,71 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:57:34) bei 25.651,71 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Western Digital +4,80 %, Charter Communications Registered (A) +3,96 %, Seagate Technology Holdings +3,53 %, Advanced Micro Devices +3,51 %, AppLovin Registered (A) +3,49 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -3,63 %, Tesla -2,60 %, IDEXX Laboratories -2,55 %, Constellation Energy -1,71 %, NVIDIA -1,66 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:50) bei 6.948,18 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Las Vegas Sands +4,97 %, Western Digital +4,80 %, Carnival Corporation +4,52 %, Corning +4,30 %, Charter Communications Registered (A) +3,96 %

Flop-Werte: Robinhood Markets Registered (A) -8,62 %, Walt Disney -6,25 %, Deckers Outdoor -3,79 %, Expand Energy Corporation -3,77 %, CF Industries Holdings -3,75 %