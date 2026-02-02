    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    Börsenschock? Kursrutsch bei Walt Disney Aktie - 02.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Walt Disney Aktie bisher Verluste von -6,25 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Walt Disney Aktie.

    Foto: Richard Drew - dpa

    Disney ist ein globaler Marktführer im Bereich Unterhaltung, bekannt für seine ikonischen Charaktere und Themenparks. Hauptkonkurrenten sind Comcast, Warner Bros. und Netflix. Einzigartig durch starke Markenpräsenz und Disney+.

    Walt Disney aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.02.2026

    Die Walt Disney Aktie ist bisher um -6,25 % auf 89,38 gefallen. Das sind -5,96  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Walt Disney Aktionäre einen Verlust von -9,48 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walt Disney Aktie damit um -5,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Walt Disney auf -9,20 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    Walt Disney Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,89 %
    1 Monat -9,20 %
    3 Monate -9,48 %
    1 Jahr -13,73 %

    Informationen zur Walt Disney Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,34 Mrd.EUR € wert.

    US-Marktupdate: Disney, Tyson und IDEXX im Fokus


    An der Wall Street verabschiedete sich der marktbreite S&P 500 zum Wochenausklang mit einem Minus von 0,43 Prozent bei 6.939 Punkten aus dem Handel. Es gab 247 Gewinner und 252 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent des Gesamtvolumens. 18 neuen 52-Wochen-Hochs standen acht Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX stieg um 0,56 Punkte auf 17,44 Zähler. Walt Disney (vorbörslich: -1,53 %), Tyson Foods (vorbörslich: +0,49 %) und IDEXX...

    UNTERNEHMEN vom 02.02.2026 - 15.15 Uhr


    Werbeausgaben für 'Avatar' bremsen Disney - Überraschend viel Gewinn hebt Aktie BURBANK - Den US-Entertainmentriesen Walt Disney haben im ersten Geschäftsquartal hohe Werbeausgaben für Kinofilme belastet. Unter anderem das Marketing für die vor …

    Dow etwas leichter zum Wochenauftakt


    An den US-Börsen zeichnen sich zum Wochenauftakt moderate Verluste ab. Die Preise für Gold und Silber erholten sich am Montag nach anfänglichen erneuten hohen Verlusten, damit einhergehend dämmten auch die Indikationen für den Aktienmarkt das Minus …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,88 %. Netflix notiert im Plus, mit +2,04 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -0,66 %.

    Walt Disney Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Walt Disney

    -4,92 %
    -5,46 %
    -9,21 %
    -3,62 %
    -12,71 %
    -5,88 %
    -33,86 %
    +8,55 %
    +1.027,85 %
    ISIN:US2546871060WKN:855686



