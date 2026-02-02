Börsenschock? Kursrutsch bei Walt Disney Aktie - 02.02.2026

Die Walt Disney Aktie ist bisher um -6,25 % auf 89,38€ gefallen. Das sind -5,96 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Disney ist ein globaler Marktführer im Bereich Unterhaltung, bekannt für seine ikonischen Charaktere und Themenparks. Hauptkonkurrenten sind Comcast, Warner Bros. und Netflix. Einzigartig durch starke Markenpräsenz und Disney+.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Walt Disney Aktionäre einen Verlust von -9,48 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walt Disney Aktie damit um -5,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Walt Disney auf -9,20 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Walt Disney Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,89 % 1 Monat -9,20 % 3 Monate -9,48 % 1 Jahr -13,73 %

Informationen zur Walt Disney Aktie

Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,34 Mrd.EUR € wert.

An der Wall Street verabschiedete sich der marktbreite S&P 500 zum Wochenausklang mit einem Minus von 0,43 Prozent bei 6.939 Punkten aus dem Handel. Es gab 247 Gewinner und 252 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent des Gesamtvolumens. 18 neuen 52-Wochen-Hochs standen acht Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX stieg um 0,56 Punkte auf 17,44 Zähler. Walt Disney (vorbörslich: -1,53 %), Tyson Foods (vorbörslich: +0,49 %) und IDEXX...

Werbeausgaben für 'Avatar' bremsen Disney - Überraschend viel Gewinn hebt Aktie BURBANK - Den US-Entertainmentriesen Walt Disney haben im ersten Geschäftsquartal hohe Werbeausgaben für Kinofilme belastet. Unter anderem das Marketing für die vor …

An den US-Börsen zeichnen sich zum Wochenauftakt moderate Verluste ab. Die Preise für Gold und Silber erholten sich am Montag nach anfänglichen erneuten hohen Verlusten, damit einhergehend dämmten auch die Indikationen für den Aktienmarkt das Minus …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,88 %. Netflix notiert im Plus, mit +2,04 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -0,66 %.

Walt Disney Aktie jetzt kaufen?

Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.