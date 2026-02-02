Bayer-Aktie: Darum ist jetzt Vorsicht angebracht!

Der von vielen Anlegerinnen und Anlegern erhoffte Turnaround der Bayer-Aktie hat in den vergangenen Wochen mächtig an Fahrt aufgenommen. Gegenüber dem Stand von November, als die Aktie im Bereich von 26 Euro einen Bodenbilden konnte, hat das Papier über 70 Prozent an Wert gewonnen. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben sich die Anteile sogar mehr als verdoppelt.

Bayer: Ist die Aktie zu schnell zu hoch geflogen?

Zuletzt wurde die Aktie durch die Aussicht auf ein Ende der jahrelangen Rechtsstreitigkeiten um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup beflügelt. Dazu kommt ein positiver Branchentrend.

Pharma- und Biotechnologie-Werte konnten den Gesamtmarkt in den vergangenen Monaten deutlich outperformen. Neben günstigen Bewertungen locken überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen sowie zahlreiche Neuzulassungen (etwa für die oral verabreichte Wegovy-Variante von Novo Nordisk). Mit Blick auf den Chart und auch die Bewertung wird die Luft für Bayer allerdings langsam dünn.

Das alles spricht jetzt für eine Korrektur ...

Nach einer längeren Seitwärtskonsolidierung im Sommer und Herbst konnte die Bayer-Aktie an den starken Auftakt des vergangenen Jahres anknüpfen und ihren Aufwärtstrend beschleunigen. Dabei vollzog sich der Anstieg in einem Trendkanal mit einer Breite von rund 5 Euro. Dieser führte die Aktie ohne nennenswerten Rücksetzer an die Widerstandszone zwischen 46,50 und 48 Euro, die aus den Verlaufstiefs der Jahre 2021 und 2022 gebildet wird.

In der vergangenen Woche machten die Käuferinnen und Käufer Anstalten, einen Ausbruch aus dem Trendkanal und eine weitere Verschärfung der Aufwärtsbewegung zu erzwingen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch an einem überkauften RSI, der sich seither im Rückwärtsgang befindet. Auf Wochenbasis hat das zu einem sogenannten Shooting Star geführt. Diese Kerzenformation gilt in der technischen Analyse als recht zuverlässiges Trendwendesignal.

Aus dem Abpraller an der Widerstandszone könnte so eine Konsolidierung werden, die sich über viele Wochen hinweg hinziehen könnte. Im Trendstärkeindikator MACD ist eine Verlangsamung des Aufwärtstrends anhand des Rückfalls unter die (rote) Signallinie bereits zu erkennen. Dieses Signal würde durch einen Ausbruch aus dem Trendkanal nach unten bestätigt werden.

... die ziemlich empfindlich ausfallen könnte

Auf Tageskursbasis konnte die Überhitzung im RSI zwar bereits abgebaut werden, der Wochen-RSI liegt mit 82 Punkten aber noch immer deutlich im überkauften Bereich. Das erhärtet den Verdacht, dass die Aktie jetzt vor einer größeren und langanhaltenderen Korrektur stehen könnte.

Aufgrund der großen Abstände zu den Durchschnittslinien – ein weiteres Indiz für die Notwendigkeit einer Korrektur – ist das Abwärtspotenzial beträchtlich. Eine Rückkehr zur 50-Tage-Linie bei 37,17 Euro würde einen Drawdown von 17,3 Prozent bedeuten. Ein Aufsetzen auf der 200-Tage-Linie bei 29,25 Euro, wo außerdem die langsamere der beiden Aufwärtstrendlinien sowie ein horizontaler Support verlaufen, würde gar eine Korrektur um 34,9 Prozent bedeuten.

Diese Gefahr würde erst ein nachhaltiger Ausbruch über den aktuellen Widerstandsbereich neutralisieren, wofür der Bayer-Aktie aktuell aber die Kraft fehlen dürfte. Jetzt über Gewinnmitnahmen nachzudenken, erscheint daher eine gute Idee.

Fazit: Jetzt in Deckung gehen und nicht mehr einsteigen!

Auch aus fundamentaler Perspektive könnte die Bayer-Aktie bereits an ihre Grenzen gestoßen sein. Für 2026 sind die Leverkusener mit dem 17,8-Fachen ihrer Gewinne bewertet, was gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 allerdings nur mithilfe einer signifikanten Wachstumsbeschleunigung zu erreichen wäre, die angesichts der anhaltenden operativen Schwäche keineswegs sicher ist.

Daher könnten die Erwartungen der Analystinnen und Analysten zu hoch angesetzt und damit auch das "versteckte" KGV viel höher sein. Da der Branchendurchschnitt bei einem KGV von 19,3 liegt und ebenso erfolgreichere wie aussichtsreichere Unternehmen zum Teil geringer bewertet sind (Merck, Novo Nordisk), limitiert das das Aufwärtspotenzial der Bayer-Aktie weiter und sorgt erst recht für Korrekturgefahr. Ein Einstieg ist auf dem aktuellen Kursniveau nicht mehr zu empfehlen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 45,00EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 19:49 Uhr) gehandelt.