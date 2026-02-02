ROUNDUP
Werbeausgaben für 'Avatar' bremsen Disney - Ausblick lässt Aktie fallen
- Hohe Werbeausgaben drücken Disneys Gewinn um 6%.
- Umsatz stieg um 5% auf knapp 26 Milliarden Dollar.
- Nachfolgesuche für CEO könnte bald entschieden werden.
BURBANK (dpa-AFX) - Den US-Entertainmentriesen Walt Disney haben im ersten Geschäftsquartal hohe Werbeausgaben für Kinofilme belastet. Unter anderem das Marketing für die vor Jahresende gestarteten Produktionen "Zootopia 2" und "Avatar: Fire and Ash" sorgte dafür, dass der Gewinn in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar zurückging (2,0 Mrd Euro), obwohl der Umsatz um 5 Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar anzog. Disney hatte vor den Belastungen bereits gewarnt. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie von 1,63 Dollar fiel etwas besser aus als von Experten erwartet.
Disney hatte bereits angekündigt, dass das zweite Halbjahr des Geschäftsjahrs (Ende September) wieder besser laufen sollte. So will der Konzern im gesamten Geschäftsjahr den bereinigten Gewinn je Aktie im zweistelligen Prozentbereich steigern. Dabei bleibt das Management um Noch-Chef Bob Iger nach dem ersten Quartal. Anleger zeigten sich davon enttäuscht. Die Disney-Aktie verlor im frühen US-Handel mehr als sechs Prozent.
Unterdessen zeichnet sich in seiner Nachfolgesuche eine Entscheidung ab. So dürfte der Verwaltungsrat laut Kreisen schon bald Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro zum Konzernchef küren. Das Gremium könnte schon in den kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.
Damit würde eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den derzeitigen Amtsinhaber Iger enden. Der Verwaltungsrat habe noch nichts zu einer neuen Konzernspitze entschieden und man werde sich dazu äußern, wenn die Wahl getroffen sei, hieß es vom Unternehmen in einer Stellungnahme./men/lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie
Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,17 % und einem Kurs von 89,32 auf Tradegate (02. Februar 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 163,12 Mrd..
Walt Disney zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.
Die erste Reaktion negativ wegen Stillstand beim Gewinn...ABER: Dividende wird erhöht + erhöhtes Aktienrückkaufprogramm...wenn sich das gelegt hat in den nächsten 1-2 Tagen dann ist die Aktie wieder ein Kauf...
Was ist denn hier los? Der bisher letzte Kommentar ist vom 22.09.25 😲 Keiner mehr investiert hier? Gibt es keinen Diskussionsbedarf? Wie seht ihr die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und die deutlich Erhöhung der Dividende im kommenden Jahr 🤑? Der Markt reagiert ja erstmal ziemlich kritisch und negativ darauf.