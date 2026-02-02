Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 1
Performance 1M: +18,15 %
Performance 1M: +18,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist abwartend, mit einer Kurssteigerung von 12,5% in den letzten 14 Tagen. Die fundamentale Story bleibt intakt, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung. Einige Anleger sind optimistisch und setzen auf den positiven Trend, während andere auf eine Beruhigung des Marktes warten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 2
Performance 1M: -4,40 %
Performance 1M: -4,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige eine positive Kursentwicklung und steigende Gewinne erwarten, gibt es Bedenken wegen begrenztem Wachstum und negativen Einflüssen durch Vorwürfe gegen die Deutsche Bank. Die Unsicherheit im Markt könnte die Kursentwicklung der letzten 14 Tage, die um X% fiel, beeinflussen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.
SAP
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 3
Performance 1M: -17,73 %
Performance 1M: -17,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 277€ auf 165€ gibt es vorsichtige Kaufstrategien. Insiderkäufe stärken das Vertrauen, während das Aktienrückkaufprogramm als moderat gilt. Anleger hoffen auf eine Stabilisierung zwischen 150€ und 200€, wobei die Bewertung mit einem KGV von 19 als günstig wahrgenommen wird. Entscheidend bleibt die operative Leistung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 4
Performance 1M: +4,73 %
Performance 1M: +4,73 %
adidas
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 5
Performance 1M: -12,40 %
Performance 1M: -12,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs von 1 Milliarde Euro wird als Signal für eine Kurssteigerung gewertet, mit Erwartungen, die 160 Euro-Marke zu überschreiten. Einige Anleger spekulieren auf 10-20% Kursgewinne, während regulatorische Bedenken hinsichtlich des Rückkaufs geäußert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 6
Performance 1M: -3,90 %
Performance 1M: -3,90 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 7
Performance 1M: +8,79 %
Performance 1M: +8,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Viele sehen das Unternehmen gut positioniert für zukünftige Trends, insbesondere im E-Auto-Sektor. Die Aktie wird als nahe ihrem fairen Wert betrachtet, jedoch könnte eine positive Konjunktur und starke Quartalszahlen den Kurs ankurbeln. Die letzten 14 Tage zeigten eine volatile Kursentwicklung, was die zyklische Natur der Aktie unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 8
Performance 1M: +8,87 %
Performance 1M: +8,87 %
GEA Group
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 9
Performance 1M: +3,59 %
Performance 1M: +3,59 %
Allianz
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 10
Performance 1M: -5,84 %
Performance 1M: -5,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Anleger zeigen Interesse an Nachkäufen, insbesondere für einen langfristigen Anlagehorizont von 5-10 Jahren. Die Meldung über den Rückkauf von Aktien stärkt das Vertrauen in die Bewertung des Unternehmens. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil, was das positive Sentiment unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 29,20%
|PUT: 70,80%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -41,61 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
