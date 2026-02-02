Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek

Das Anleger-Sentiment zu Nemetschek im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Historisch hohe Bewertungen werden hinterfragt, während einige Anleger die aktuellen Zahlen als positiv und die Aktie als unterbewertet ansehen. Die kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum, was die Hoffnung auf eine positive Kursentwicklung stärkt.