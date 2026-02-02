Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Nemetschek
Tagesperformance: +5,18 %
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 1
Performance 1M: -21,56 %
Performance 1M: -21,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Das Anleger-Sentiment zu Nemetschek im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Historisch hohe Bewertungen werden hinterfragt, während einige Anleger die aktuellen Zahlen als positiv und die Aktie als unterbewertet ansehen. Die kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum, was die Hoffnung auf eine positive Kursentwicklung stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 2
Performance 1M: -7,78 %
Performance 1M: -7,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist aktuell von Pessimismus geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 15% verloren. Übernahmegerüchte kursieren, wobei Anleger einen Preis von 9-10 € als akzeptabel erachten. Die Bewertung wird kritisch betrachtet, mit einem Restwert von 192 Mio EUR. Die allgemeine Marktstimmung ist angespannt, da negative Nachrichten über andere Softwareunternehmen die Unsicherheit erhöhen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 3
Performance 1M: -0,87 %
Performance 1M: -0,87 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 4
Performance 1M: +4,73 %
Performance 1M: +4,73 %
SAP
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 5
Performance 1M: -17,73 %
Performance 1M: -17,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 277€ auf 165€ gibt es vorsichtige Kaufstrategien. Insiderkäufe stärken das Vertrauen, während das Aktienrückkaufprogramm als moderat gilt. Anleger hoffen auf eine Stabilisierung zwischen 150€ und 200€, wobei die Bewertung mit einem KGV von 19 als günstig wahrgenommen wird. Entscheidend bleibt die operative Leistung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 6
Performance 1M: +12,58 %
Performance 1M: +12,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie verlor in den letzten 14 Tagen 2,63% aufgrund von Gewinnmitnahmen in der Rüstungsbranche. Dennoch gibt es positive Erwartungen an die Kooperation mit TAYTAN, die als strategisch wichtig erachtet wird. Die Shortquote ist niedrig, was einen Short Squeeze unwahrscheinlich macht, jedoch könnten Rückkäufe durch Leerverkäufer den Kurs beeinflussen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 7
Performance 1M: +10,27 %
Performance 1M: +10,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge die Innovationskraft und Marktchancen in der LED-Technologie hervorheben, gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Kursentwicklung und der Auftragslage. Die Aktie schwankte in den letzten 14 Tagen zwischen 19,60 und 21,60 Euro, was einige als übertrieben empfinden. Die Unsicherheit über die Auftragslage und Personalabbau belastet die Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 8
Performance 1M: +14,57 %
Performance 1M: +14,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Das Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 10% innerhalb weniger Minuten gibt es Kaufinteresse aufgrund einer Aktienplatzierung zu 32,15 EUR, die als attraktive Chance angesehen wird. Anleger erwarten eine Stabilisierung um 34 EUR, während Verkäufe von Großaktionären wie Frau Klatten das Vertrauen belasten könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte