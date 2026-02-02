Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 02.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DANONE
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 1
Performance 1M: -15,33 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 2
Performance 1M: +18,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist abwartend, mit einer Kurssteigerung von 12,5% in den letzten 14 Tagen. Die fundamentale Story bleibt intakt, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung. Einige Anleger sind optimistisch und setzen auf den positiven Trend, während andere auf eine Beruhigung des Marktes warten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -12,09 %
SAP
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 4
Performance 1M: -17,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 277€ auf 165€ gibt es vorsichtige Kaufstrategien. Insiderkäufe stärken das Vertrauen, während das Aktienrückkaufprogramm als moderat gilt. Anleger hoffen auf eine Stabilisierung zwischen 150€ und 200€, wobei die Bewertung mit einem KGV von 19 als günstig wahrgenommen wird. Entscheidend bleibt die operative Leistung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 5
Performance 1M: +1,69 %
adidas
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 6
Performance 1M: -12,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs von 1 Milliarde Euro wird als Signal für eine Kurssteigerung gewertet, mit Erwartungen, die 160 Euro-Marke zu überschreiten. Einige Anleger spekulieren auf 10-20% Kursgewinne, während regulatorische Bedenken hinsichtlich des Rückkaufs geäußert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 7
Performance 1M: +4,73 %
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 8
Performance 1M: -0,73 %
BBVA
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 9
Performance 1M: +9,37 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 10
Performance 1M: +8,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Viele sehen das Unternehmen gut positioniert für zukünftige Trends, insbesondere im E-Auto-Sektor. Die Aktie wird als nahe ihrem fairen Wert betrachtet, jedoch könnte eine positive Konjunktur und starke Quartalszahlen den Kurs ankurbeln. Die letzten 14 Tage zeigten eine volatile Kursentwicklung, was die zyklische Natur der Aktie unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Banco Santander
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 11
Performance 1M: +9,04 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 12
Performance 1M: -11,42 %
Sanofi
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 13
Performance 1M: -5,06 %
