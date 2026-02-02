Aktien mit extremer Performance im ATX am 02.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AT&S Austria Technologie & Systemtechnik ist gemischt. Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie von Halten auf Kaufen mit einem Kursziel von 50 Euro hochgestuft. Dennoch haben einige Anleger Gewinnmitnahmen vorgenommen, da die Aktie in den letzten 12 Monaten über 200% gestiegen ist. Zudem haben Fonds ihre Anteile reduziert, was auf Vorsicht hinweist. Die bevorstehenden Zahlen und der Ausblick sind für die Anleger entscheidend, wie im wallstreetONLINE-Forum diskutiert.