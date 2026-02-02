Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 02.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +11,05 %
Platz 1
Performance 1M: +14,93 %
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AT&S Austria Technologie & Systemtechnik ist gemischt. Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie von Halten auf Kaufen mit einem Kursziel von 50 Euro hochgestuft. Dennoch haben einige Anleger Gewinnmitnahmen vorgenommen, da die Aktie in den letzten 12 Monaten über 200% gestiegen ist. Zudem haben Fonds ihre Anteile reduziert, was auf Vorsicht hinweist. Die bevorstehenden Zahlen und der Ausblick sind für die Anleger entscheidend, wie im wallstreetONLINE-Forum diskutiert.
Lenzing
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 2
Performance 1M: +9,69 %
voestalpine
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 3
Performance 1M: +7,79 %
Wienerberger
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 4
Performance 1M: -9,95 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 5
Performance 1M: -0,96 %
