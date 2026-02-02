    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Institut schlägt Alarm

    Warum Kanadas Wirtschaft plötzlich gefährlich kippt

    Stagnation statt Erholung: Kanada verfehlt Prognosen, die Industrie bricht ein. Das Marktforschungsinstitut Rosenberg Research sieht dunkle Wolken über Kanada.

    • Stagnation des BIP: Kanada verfehlt Wachstumsprognosen.
    • Industrie bricht ein: Rückgang um 0,3 Prozent im November.
    • Rezessionsgefahr 2026: Wirtschaft schrumpft in Quartalen.
    Institut schlägt Alarm - Warum Kanadas Wirtschaft plötzlich gefährlich kippt
    Das kanadische Marktforschungsinstitut Rosenberg Research hat am Montag eine Analyse veröffentlicht, die einen Abschnitt mit dem Titel "Kanadische Wirtschaft am Tropf" enthält. Die Analyse folgt, nachdem die am Freitag veröffentlichten monatlichen Zahlen zum kanadischen Bruttoinlandsprodukt für November stagnierten. Zudem wurde am Donnerstag ein als "deprimierend" bezeichneter Branchenarbeitsmarktbericht veröffentlicht.

    Rosenberg Research merkte an, dass das stagnierende monatliche BIP-Wachstum die Konsensprognose von rund 0,1 Prozent Wachstum gegenüber dem Vormonat verfehlte und zusätzlich zu dem "entmutigenden" Rückgang von 0,3 Prozent im Oktober hinzukam. Die vorläufige Schätzung von Statistics Canada für Dezember ergab zudem ein "minimales" Wachstum von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat.

    Dies bedeutet, dass die kanadische Wirtschaft im vierten Quartal voraussichtlich schrumpfen wird und auf Jahresbasis um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal sinken dürfte – ein schlechteres Ergebnis als die Prognose der Bank of Canada von 0,0 Prozent. Das würde bedeuten, dass die Wirtschaft in zwei der letzten drei Quartale geschrumpft ist – was laut der Studie zu einer klaren Rezessionsgefahr für das Jahr 2026 führen würde.

    Rosenberg Research erklärte: "Seit Jahresbeginn gab es praktisch kein Wachstum mehr; das Niveau ist dasselbe wie im Januar. Daher fragen wir uns, ob die Bank of Canada am Mittwoch wirklich hätte abwarten sollen." Die güterproduzierenden Industrien (-0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat) hätten die Zuwächse im Dienstleistungssektor (+0,1 Prozent) mehr als ausgeglichen, während die Industrieproduktion um 0,4 Prozent eingebrochen sei. 

    Sollte das kanadische BIP-Wachstum diesen Trend fortsetzen und im ersten Quartal 2026 nahezu stagnieren oder sogar negativ ausfallen, seien weitere Zinssenkungen der Bank of Canada kaum vorstellbar, hieß es in der Studie.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
