    NORMA Group: Rückführung von Verkaufserlösen, Hauptversammlung verschoben, Wertberichtigung in EMEA

    Nach dem erfolgreichen Verkauf der Water-Management-Sparte richtet die NORMA Group ihren Fokus nun auf umfangreiche Kapitalrückführungen und bilanziellen Anpassungen.

    Foto: NORMA Group
    • Der Verkauf der Water Management Geschäftseinheit wurde am 2. Februar 2026 erfolgreich abgeschlossen.
    • Die NORMA Group plant, bis zu 260 Mio. EUR aus dem Nettomittelzufluss dieses Verkaufs an die Aktionäre zurückzuführen.
    • Es sollen Maßnahmen wie der vollständige Einsatz der bestehenden Ermächtigung zum Aktienrückkauf und eine Kapitalherabsetzung durch Aktieneinziehung vorgeschlagen werden.
    • Die Hauptversammlung ist für den 21. Mai 2026 geplant, eine Verschiebung ist möglich, falls die Vorbereitungen nicht rechtzeitig abgeschlossen werden.
    • Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde eine Wertberichtigung von 102 Mio. EUR auf Beteiligungen in der EMEA-Region aufgrund angepasster Umsatzplanung vorgenommen.
    • Die Wertberichtigung beeinflusst nicht das operative EBIT oder die geplante Kapitalrückführung, und die Unternehmensziele für Umsatz und Marge bleiben bestehen.

    Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,270EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,52 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.139,81PKT (+0,80 %).


    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV





