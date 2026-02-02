    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    HelloFresh - Aktie gewinnt kräftig - 02.02.2026

    Am 02.02.2026 ist die HelloFresh Aktie, bisher, um +10,40 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HelloFresh Aktie.

    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    HelloFresh aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HelloFresh Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,40 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HelloFresh Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,1120, mit einem Plus von +10,40 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kurs der HelloFresh Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,64 %.

    Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um +8,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HelloFresh um -10,58 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

    HelloFresh Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,83 %
    1 Monat -10,58 %
    3 Monate -21,64 %
    1 Jahr -48,22 %

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd.EUR € wert.

    HelloFresh SE: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: HelloFresh SE / Share Buy Back HelloFresh SE: Release of a capital market information 02.02.2026 / 14:20 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of …

    HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE / Aktienrückkauf HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 02.02.2026 / 14:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Walmart notiert im Plus, mit +2,60 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +7,42 %.

    HelloFresh Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HelloFresh

    +8,61 %
    +11,42 %
    -9,35 %
    -21,48 %
    -47,73 %
    -74,75 %
    -92,16 %
    -50,77 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140



