    dpa-AFX Überblick

    KONJUNKTUR vom 02.02.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozone: Industriestimmung steigt auf 49,5 Punkte.
    • USA: ISM-Index springt auf 52,6 Punkte, stark verbessert.
    • Einzelhandel pessimistisch: 49% erwarten Umsatzrückgang.
    ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung erholt sich etwas nach Neunmonatstief

    LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres verbessert. Nachdem der Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager im Dezember auf den tiefsten Stand seit neun Monaten gefallen war, stieg er im Januar um 0,7 Punkte auf 49,5 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

    USA: ISM-Industriestimmung verbessert sich zu Jahresbeginn unerwartet deutlich

    TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich zum Jahresstart merklich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Januar um 4,7 Punkte auf 52,6 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte.

    ROUNDUP 2: Verbotene Russland-Exporte - fünf Festnahmen bei Razzia

    KARLSRUHE/LÜBECK - Es geht um 16.000 Lieferungen nach Russland und einen Gesamtwert von mindestens 30 Millionen Euro: Ein kriminelles Netzwerk soll aus Lübeck Güterexporte etwa an russische Rüstungsunternehmen veranlasst haben - und das trotz Embargos der Europäischen Union (EU). Fünf mutmaßliche Beteiligte lässt die Bundesanwaltschaft am Morgen festnehmen. In mehreren Bundesländern finden Durchsuchungen statt.

    ROUNDUP 3/Bericht: Iran bestätigt mögliches Treffen mit den USA

    TEHERAN - Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wollen Regierungsvertreter beider Länder einem iranischen Bericht zufolge neue Verhandlungen aufnehmen. In den kommenden Tagen sei ein Treffen voraussichtlich zwischen Außenminister Abbas Araghtschi und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff geplant, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden im Iran nahesteht.

    Klingbeil: Mehr Geld in europäische Verteidigungsindustrie stecken

    WARSCHAU - Finanzminister Lars Klingbeil wirbt bei den europäischen Partnern dafür, bei den geplanten hohen Verteidigungsinvestitionen stärker europäische Anbieter zu berücksichtigen. "Wir müssen dabei mehr auf den Buy-European-Ansatz achten. Wir wollen, dass die Gelder für die Finanzierung unserer Verteidigung künftig stärker in Europa investiert werden", sagte Klingbeil beim Antrittsbesuch bei seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Domanski in Warschau. Ziel einer industriepolitischen Strategie müsse sein, die europäische Verteidigungsindustrie zu unterstützen.

    Regierung: Gasversorgung sicher - Preise steigen

    BERLIN - Wer Gas zum Heizen nutzt, sollte vorsorglich die Kosten im Blick behalten. Die Versorgung mit Gas sei trotz des kalten Winters gesichert, bekräftigte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Generell gebe es genug Flüssiggas auf dem Weltmarkt. Die Preise sind nach ihren Worten allerdings gestiegen - wenn auch weniger als im vergangenen Winter.

    Einzelhändler wenig optimistisch für 2026

    BERLIN - Die Einzelhandelsbranche in Deutschland blickt verhalten auf das Jahr 2026. Fast jedes zweite Unternehmen erwartet laut einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschlands (HDE), dass die Umsätze leicht oder deutlich niedriger ausfallen als 2025 (49 Prozent). Ein Viertel (23 Prozent) rechnet mit steigenden Erlösen. 29 Prozent gehen davon aus, dass die Umsätze auf dem Vorjahresniveau liegen. Befragt wurden knapp 600 Handelsunternehmen.

    Großbritannien: Industriestimmung steigt auf den höchsten Stand seit 17 Monaten

    LONDON - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Januar etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg um 1,2 Punkte auf 51,8 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die ist der höchste Stand seit 17 Monaten. Zunächst waren 51,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
